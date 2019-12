El actor Emmanuel Orenday aparece desnudo y sin censura en Instagram y Carmen Aun le responde

View this post on Instagram

“Come comida deliciosa. Duerme mucho. Camina a la luz del sol. Salta en el océano. Mójate bajo la lluvia. Di la verdad que llevas en tu corazón como un tesoro escondido. Se honesto, se leal, honra tu palabra, se único. Cree en ti. Confía, fluye, olvida y deja ir. Sonríe y haz reír a alguien. Ama, date y repite. Medita. Sé tonto, diferente, amable y raro. No hay tiempo para mucho más…” Gracias universo por este año tan maravilloso. 2020 es mío. ✨