Esposa de Luis Fonsi se quitó la ropita y apareció con tremendo bikini 

View this post on Instagram

Forever in love with this dress. Dear @julienmacdonald you’re AMAZING ❤️ #Repost @julienmacdonald ・・・ The fabulous @aguedalopez21 looks stunning at the @latingrammys 2019 in Las Vegas, wearing a #JulienMacdonald crystal-embellished couture gown with her husband @luisfonsi Styled by @christian_ramireztv