La prueba de que Erika Csiszer sí andaría con el ex de Zuleyka Rivera

View this post on Instagram

Bien acompañada recibi el 2020, Estoy segura será un año increíble, lleno de cambios. Asi que a abrir los ojos y tener una visión perfecta como el número de este nuevo año que comienza hoy! Feliz año 2020 a todos, mis mejores deseos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes llenito de buenas energías! Xoxo @chiquibabyla @jessica_carrillo @lauracamarena21