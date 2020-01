¿Quiénes son las madres de los cuatro hijos de Canelo Álvarez?

View this post on Instagram

Pues ahí está la foto oficial del bautizo de #SaulAdiel hijo de #NeldaSepulveda y #CaneloAlvarez muy bonita fiesta donde echo la casa por la ventana con la temática de circo y #RemmyValenzuela cantando, lo único que dejó que desear fue la forma de tratar a la prensa, para estar en la calle #Canelo no se ocupa invitación, nadie invadió tu privacidad pero esos son los gajes del oficio al ser figura pública, ojalá así les dijeras cuando cubren tus eventos de promoción en tus peleas! #loschismesdelachula #yadirarenteria #seteniaquedecirysedijo