Cómo hacer una inversión rentable con muy poco dinero

No necesitas tener millones para empezar a hacer crecer tu dinero

Quizá tengas la inquietud de empezar a hacer inversiones y ver crecer tu dinero, pero es posible que creas que no tengas el monto suficiente. Sin embargo, debes saber que esto no debería ser un impedimento, ya que existen diferentes formas de inversión en donde no necesitas mucho para entrar.

A continuación, te compartimos algunas de ellas:

DRIPS

Los planes de reinversión de dividendos (DRIPS, por sus siglas en inglés) te permiten invertir pequeñas cantidades de dinero una acción que paga dividendos. Es decir que puedes hacer compras regulares de cantidades muy pequeñas de acciones de empresas como GE, Coca-Cola, Verizon, Home Depot y Johnson & Johnson, y reinvertir los dividendos, según se informó en Investopedia.

Recuerda que cuando una empresa obtiene beneficios, una parte de estos se les da a los accionistas en forma de dividendos.

Reinvirtiendo los dividendos, con el tiempo, tu dinero podría multiplicarse por mucho.

Fondos de fecha objetivo

Como su nombre lo indica, estos fondos tienen como objetivo tu fecha de jubilación y cambian el porcentaje de la inversión en acciones y bonos para garantizar que tu dinero permanezca seguro a medida que te acercas a tu jubilación.

Plan de retiro

Hay empresas que igualan el monto de dinero que tú des para tu retiro. Es decir que es como si tuvieras dinero gratis de la empresa. Por eso, es recomendable que siempre pongas tu dinero primero en este tipo de inversiones.

