Aracely Arámbula anuncia el gran estreno de ‘La Doña 2’, desde el mar y en sexy bikini

View this post on Instagram

#Miarafamiliabella lo mejor para este 2020 que tengamos muchas emociones y es un gusto enorme poder vivirlas juntos atraves de esta gran historia que hemos estado esperando mucho ✨🙏🏻😘🍀🥳 Loya a días y muy Feliz y agradecida por todo su cariño y por estar cada día acompañándome y esperando esta segunda temporada que se logró gracias a ustedes 🙏🏻✨💃🥳 #L@sAmooo ooooo