Alicia Machado sale de la alberca en bikini, y se dice a sí misma “gorda y deprimida”

Sin embargo, para sus fans, su cuerpo sigue siendo perfecto

Alicia Machado sigue en la controversia este año, pues publicó una imagen en Instagram que la muestra saliendo de la alberca y usando un pequeño bikini que deja ver su buena figura. Pero causó confusión por el texto con el que acompañó la foto.

“Bueno mi gente aquí deprimida 😒 ya vieja, gorda y eso que todavía no comienzo las pesas 💪🏻 ni el spinning sorry espero no ofender a nadie ! Happy new year 🎈🎆 hermosa noche !” fue el primer mensaje que la ex Miss Universo publicó.

Aunque después de recibir comentarios buenos y malos, Alicia aclaró que todo era una broma: “Me encanta ver cómo muchos siguen sin entender el humor negro que me caracteriza 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 me siento Que mejor ……. me daño como dice la sister”.

