Angelinos protestan contra los ataques a Medio Oriente

Cientos se volcaron a las calles para marchar con pancartas hasta Pershing Square

Centenares de angelinos salieron a las calles este sábado para condenar las acciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente, así como el asesinato del líder militar iraní, el general Qasem Soleimani, en el aeropuerto internacional de Bagdad.

También, rechazaron la decisión del presidente Donald Trump de enviar unos 3,000 soldados más al exterior.

“No justice, no peace. USA out the Middle East” (Sin justicia, no hay paz. Estados Unidos fuera del Medio Oriente”, gritaron alrededor de 1,000 manifestantes congregados en la zona céntrica de Pershing Square.

Desde allí marcharon hasta el edificio federal Roybal.

“[Donald] Trump es un demente para jalar el gatillo, [lo que podría hasta] desencadenar una guerra nuclear”, dijo Alex Hernández, miembro del grupo “Rechazo al Fascismo, el Régimen de Trump/Pence debe irse”. “En cualquier momento sus locuras pueden llevar a la humanidad a una guerra que nadie respalda”.

La administración Trump y el Pentágono lanzaron una ofensiva militar la noche del jueves, que acabó con la vida de Soleimani.

El Departamento de Defensa dijo que condujo el ataque como una “acción defensiva” contra militar, quien supuestamente planeaba ataques futuros contra miembros del servicio diplomático

estadounidense.

Trump ha negado acusaciones de que el asesinato fue diseñado para comenzar una guerra con Irán.

“Tomamos medidas anoche para detener una guerra. No tomamos medidas para comenzar una guerra” dijo Trump el viernes.

Roberto González, un mexicano-puertorriqueño que acudió a la protesta junto con su hijo Adrián, de 4 años, no cree en esa declaración.

“Creo que la gente ya no aguanta. Desde 2000 los políticos solo se han dedicado a crear guerras”, dijo el propietario de una escuela preescolar experimental en el Valle de San Fernando. “Estamos cansados de tanta mentira”.

De acuerdo con los organizadores de la organización ‘Actúa ahora para detener la guerra y acabar con el racismo [ANSWER]’, “si Irán hubiera asesinado a un general de Estados Unidos y se jactara de ello, no hay duda de que Estados Unidos iniciaría una guerra a gran escala”.

También, dijeron que ni republicanos ni demócratas son capaces de detener la guerra.

“La oposición demócrata ha sido demasiado débil”, reprochó John Prysner, un activista de ANSWER.

“Somos los ciudadanos estadounidenses los que vamos a parar este conflicto; realmente es una guerra y una agresión criminal contra una nación que Estados Unidos ha querido controlar desde siempre”.

Así lo interpretó también Shany Ebandi, una chica de ascendencia iraní, de 22 años.

“Mi corazón está destrozado. Soy joven pero veo mucha agresión contra Irán por parte del imperialismo estadounidense”, indicó.

“Los recientes ataques, son ejemplo de los actos violentos de Estados Unidos que pueden provocar venganzas; los demócratas del Congreso son hipócritas porque no condenaron la agresión y se limitaron a decir que no fueron informados”.

Prysner señaló que bajo las leyes internacionales el ataque a Irán es una “guerra criminal” donde EEUU es el agresor por arremeter contra un país que no estaba atacándole.

Dijo que el secretario de Estado, Mike Pompeo y otros altos oficiales de la administración Trump “siempre han querido dominar la región del Golfo Pérsico. La forma de ataque es similar a la invasión de 2003 a Irak, pero ahora hay mucho más en riesgo… La situación puede salirse de control”.

Indicó que Irán no es Irak y las consecuencias de la guerra pueden ser devastadoras para la humanidad, “sabiendo que Irán es un país más grande en territorio que Francia o Alemania, tiene tecnología moderna y armas nucleares”.

Scott Zenteno, un artista de videojuegos, de 27 años, consideró que el presidente d Trump usa el ataque a Irán como una “arma política” de cara su presumible reelección.

“Pero somos nosotros los que podemos parar la guerra”, dijo el manifestante.

Las rutas del petróleo

Fernando Suárez del Solar, fundador del proyecto Guerrero Azteca —en memoria de su hijo Jesús Alberto, quien murió el 27 de marzo de 2003 en la invasión a Irak— consideró que el motivo de la agresión de EEUU a Irán es porque el presidente Trump “claramente quiere distraer al pueblo y mentirle para ganar su reelección”.

“Dice que ama la paz y que por eso mando matar al “terrorista”, pero esto es una clara distracción política donde el electorado pondrá más atención a los acontecimientos bélicos que al desafuero, que al cambio climático o al problema migratorio”, dijo.

Su hijo, Jesús Del Solar, perdió la vida cuando pisó una bomba de racimo que habían plantado sus propios compañeros mientras luchaba en la invasión de Irak en 2003.

Suárez del Solar declaró que, si su hijo estuviera con él, emitiría una respuesta complicada como miembro del Ejército estadounidense.

“Cuando Jesús se fue a Irak, él no creía que [George W.] Bush iniciaría la guerra. En nuestras pláticas, él entendía muy bien los intereses del gobierno de Estados Unidos, el control geopolítico de las rutas del petróleo, etc”, dijo.

“En aquel tiempo no se hablaba mucho de Irán, pero podría asegurar que mi hijo no aprobaría ese crimen [el ataque al general Qasem Soleimani] porque Jesús entendía el honor y respeto aún a los enemigos”, expresó.