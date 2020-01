Ana Bárbara se despide de su sexy pijama navideña bailando

La cantante compartió su secreto para mantener cuerpo de infarto y deseó feliz día de reyes

Ana Bárbara posee uno de los cuerpos mejor cuidados del espectáculo y este día de reyes aprovechó para revelar cuál es su secreto para no subir de peso.

La cantante recomendó a sus seguidores mantenerse en equilibrio y no abusar de la tradicional rosca este Día de Reyes. Además, decidió poner el ejemplo con algunos pasos de baile y aseguró que es momento de decir adiós a las pijamas navideñas y a los arbolitos.

“Comer rosca es algo que me gusta, aunque me asusta, por eso les recomiendo de corazón que hagan algo que les plazca, solo que con moderación y no se olviden de estar en movimiento, bailar nos hace quemar calorías, bailar es una manera de hacer ejercicio y bailar nos pone de buenas”.

En el video que dura poco menos de un minuto, compartió que ella iniciará con la dieta la próxima semana, ya que el viernes que está por llegar es su cumpleaños número 48, motivo por el cual retrasará sus rutinas de ejercicios y alimentación saludable.