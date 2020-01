Aracely Arámbula luce su figura en un enterizo rojo, y se prepara el estreno de “La doña 2”

View this post on Instagram

Aquí observándolos en esta noche de Viernesssss que amoooo 👌🏻🎊🍀🎄🥳 que no pare la fiesta 🥳 porque l@ cuerp@ lo sabe !!!! ya están listos disfrutando de las posadas ? Todo con medida a disfrutar siempre conscientes 😘 no hace falta tomar de más para divertirse es mejor gozar y reír que se rían de uno por 🥂🍻🍾🍷🍺🍸🍹 tomar de más #Yoenmama @martingbarba 😂😘🥳 me están oyendo @bernardofloresmx & Flavio 🤪 🧏‍♀️☝🏻👀 Feliz Noche cuídense toda #Miarafamiliabella #L@sAmooo ooo