¡Brutal! Rocío Sánchez Azuara sorprende con pose de yoga que demuestra su flexibilidad

View this post on Instagram

Hoy en la @3raendiscordia tenemos el tema: "Cuarenta y veinte" 😱 Te espero a las 6:30pm por @canalunicable #CuéntameTuHistoria #rocíosánchezazuara #unicable #programa #televisión #talkshow #entrenamiento #cdmx #venezuela #paraguay #uruguay #colombia #bolivia #usa #california