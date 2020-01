¿Despierta América derrota a Suelta La Sopa con el escándalo de Alicia Machado y Alexa Dellanos?

Parece que el matutino de Univision sí le comió el mandado al famoso programa de espectáculos de Telemundo

El fin de semana Suelta La Sopa dio de qué hablar de manera indirecta gracias a Alicia Machado y Alexa Dellanos. El programa de espectáculos de Telemundo expuso una fotografía de la hija de Myrka Dellanos en Instagram, mientras éstas lucía un bikini nude, imagen ante la cual la ex reina de belleza expresó su opinión. Esto generó un escándalo mediático que Despierta América no dejó pasar.

Alicia Machado comentó sobre el cuerpo y las operaciones estéticas de Alexa Dellanos: “Pobre muchacha en lo que pise los 40’s no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá , ojalá lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que poco se ha ido descubriendo, la manera en la que belleza se esta desfigurando me da miedo . Que Dios la bendiga”.

Esta fue la imagen del escándalo.

Alicia Machado estuvo en Despierta América en donde se disculpó por la hora de críticas que se generaron en torno a su comentario, el cual generó una ola de señalamientos en contra de Alexa Dellanos, e incluso sobre ella misma.

“Le ofrezco una disculpa pública a Alexa, si se sintió ofendida… pero bueno, con todo mi amor de madre -también la conocí siendo un niña- Simplemente es un consejo sano, de una señora como yo, que he pasado por el quirófano seis veces producto de unas malas prótesis mi reina”, dijo Machado ante las cámaras de Despierta América.

Alexa Dellanos, hoy, realizó un enlace con el programa y dio su opinión al respecto. “Lo único que me afecta que mi mamá y mi abuela están mirando, y eso es lo que me duele. Lo demás ya todo me resbala, porque yo ya sé bien que la gente no me conocen en persona, y dirán cualquier cosa. No me importa mucho. Si me dolió desde el punto de que mi mamá habla muy bien de ella”, dijo Dellanos. También expresó que no entendió porqué quiso dar un ejemplo -compartir su opinión- usando su imagen. “Yo jamás he ido a un lugar adonde me vayan a poner algo mal. Todas las cosas que yo me he hecho son temporales y son todo legal… Todo el mundo tiene diferente experiencia y nadie debe de hablar sin saber”.

Aquí la entrevista con Alexa Dellanos.

Ante todo lo anterior se puede concluir que el matutino de Univision le comió el mandado al show de espectáculos de Telemundo, que tuvo una gran exclusiva en sus manos, y al parecer se les fue.

Por otra parte, cabe mencionar que Alexa aceptó las disculpas que Alicia Machado brindó hacía su persona en Instagram, y aseguró que ya no iba a pensar más con respecto sobre este tema.

“Yo no voy hablar mal de ella… cuando ella también es o ha sido víctima de lo mismo que ella me está haciendo a mí, que es bullying -haciendo alusión al escándalo que la modelo vivió a manos de Donald Trump sobre su peso y su cuerpo-. Es lo mismo que me hacen a mí, sobre mi cuerpo…”, expuso la modelo.