¿Jomari Goyso, estrella de El Gordo y la Flaca, se desnudará por $2 millones?

El crítico de Univision está en tremenda "polémica familiar" por esta situación...

Jomari Goyso es el famoso crítico de modas de la cadena Univisión, que brilla también como conductor en el programa de El Gordo y la Flaca junto a Lili Estefan y Raúl de Molina.

En los últimos meses el español ha sido noticia, no sólo por sus opiniones con respecto a la moda y forma de vestir de las celebridades, sino también por la comunicación que sostiene a diario con su mamá. La cual parece estar cargada de malos entendidos, y de muchos “chismes” debido a las vecinas y ahora parece que hasta una tía se ha sumado al cómico “drama”.

En las últimas horas surgió el rumor de que Jomari se desnudaría por $2 millones de dólares. ¿Adónde apareció semejante información? En su Instagram, gracias a un mensaje que su mamá le envió en donde le pide que por favor piense bien cualquier decisión que vaya a tomar en esa dirección.

“Hijo, tu tía de Madrid me llamó muy preocupada. (Ya sabes que ella no es chismosa) Me dijo que te había oído decir que te ibas a desnudas por $2 millones de dólares. Hijo piensas bien esas cosas. O estabas jugando?”, fue el mensaje que recibió el conductor de televisión por parte de su mamá.

Sin embargo, todo parte de un malentendido. Jomari alcanzó los 1.8 millones de seguidores en Instagram, y en su post celebrando este éxito, él escribió: “a los 2 millones creo que me desnudo”, claramente hace alusión a los dos millones de seguidores, no de dólares. De momento no se sabe si es una broma o una promesa de su parte. Pero parece que su familia ya ha dado su opinión al respecto, y su mamá no quiere que su hijo exponga toda su anatomía en Internet.