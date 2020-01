La prima de Shakira presume su anatomía, ahora en modo Tarzán

View this post on Instagram

Basándome en comentarios que he recibido les quiero contar lo siguiente: (a leer pues!😁) ❌Yo NO aguanto hambre. ❌Yo NO hago dietas. ❌Yo NO haría nada que fuera contra mi bienestar. ❌Yo NO tengo cirugías en mi cuerpo. ✅Yo SI hago ejercicio. ✅Yo SI me ALIMENTO bien. ✅Yo SI tengo disciplina. ✅Yo SI me amo y amo mi cuerpo. ✅Yo SI medito para tener una vida más bonita independientemente de lo que la vida me presente. ✅Yo SI soy positiva y trato de mantenerme así. ✅Yo SI tengo mucha energía. La 𝘿𝙄𝙎𝘾𝙄𝙋𝙇𝙄𝙉𝘼: se construye con años. No es algo que tienes de la noche a la mañana. Desde que soy muy pequeña hago ejercicio. De niña jugaba fútbol y baloncesto. Creciendo aprendí a entrenar y descubriendo esa sensación tan maravillosa que me generaba el ejercicio y el deporte decidí que tenía que ser parte de mi día a día para empezar siempre con la mejor energía. Para mi no es un esfuerzo, yo DISFRUTO hacer cualquier actividad física desde trotar hasta bailar💃🏻. La COMIDA y las DIETAS: nunca han hecho parte de mi vida. Desde pequeña me interese por entender como funcionaba el cuerpo, el metabolismo y como le puedo dar la gasolina de mejor calidad para tener mayor y mejor energía sin limitarme, sin abstenerme y sin darme mala vida. A diferencia de lo que muchos pueden pensar, yo como muchísimo. Y la mayor parte de los alimentos que consumo son carbohidratos😱si! Carbohidratos. Lo que más como es arroz blanco 🍚. Hasta desayuno con arroz y también me lo como en la noche. Cada cuerpo es diferente. Yo aprendí a entender y conocer el mío. Se qué me hace sentir bien y que no tolero, se que cantidades necesita… Como muchas mujeres, también sufro de ansiedad pero entendí que entre menos azúcar entre en mi cuerpo menos ansiedad tendré. Así que me dediqué a buscar dulces Y chocolates 🍫 ricos que no fueran tan “fit” (como le dicen hoy en día. Nota: no todo lo que es fit es bueno) que no tuvieran azúcar sino otro tipo de endulzantes naturales. ❌Las dietas relámpago no son sanas❌. Te vuelven un yo-yo tu cuerpo. Subes y bajas rápido y no es bueno para tu Salud. Las dietas locas no son buenas. Alimentarse bien con de todo un poco es lo mejor que pueden hacer. (Continúa 👇🏼en mi comentario)