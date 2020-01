49ers al juego Divisional, Warriors sufren y Atléticos festejan: lo que viene en la Bahía

Sábado 11 de enero

Invaden los bárbaros a San Francisco

Al principio de temporada hablábamos que los 49ers debería darse por bien servidos si terminaban con un récord ligeramente arriba de.500, pues Garoppolo regresaba de una lesión que lo hizo perderse gran parte de la temporada 2019. Y cuál sería la grata sorpresa que nos llevamos al ver que, en tres años, Kyle Shanahan ha logrado no sólo convertir al equipo dorado en toda una potencia, con los que derrotó aplastantemente a 13 equipos, perdiendo únicamente 3 juegos, sino que además los tiene a dos partidos del Super Bowl, al cual de llegar seguramente ganarán. Los 49ers arrollan a la ofensiva, con armas como el fantástico ala cerrada George Kittle. Por ser el mejor récord de la Conferencia Nacional (y el segundo mejor de toda la liga, sólo detrás de los Cuervos de Baltimore), San Francisco recibe a los sobrevivientes del duelo de comodines, los Vikingos de Minnesota, quienes obtuvieron una inesperada victoria ante los favoritos Santos de Nueva Orleans. La horda del norte llega buscando acabar con los Niners y avanzar al juego de Conferencia, pero parece que topará con una pared roja y oro. Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers, este sábado 11 de enero en el Levi’s Stadium. Boletos en taquilla. Si no puedes acudir al estadio ni verlo por televisión, recuerda que los 49ers transmiten sus juegos por su página de internet. Al inicio del juego aparece una liga que te lleva a la transmisión en español. 49ers.com.

Martes 14 de enero

Triple amenaza para los Warriors

Continúa la difícil temporada de Golden State. Como recordaremos, el equipo de los Warriors se encuentra sin sus principales estrellas Stephen Curry y Klay Thompson, además de la salida del fabuloso Kevin Durant a los Nets de Brooklyn. Tal cadena de eventos ha llevado al equipo de baloncesto a caer a la última posición de la tabla de la salvaje Conferencia Oeste, dominada ahora por Lakers, Nuggets y Rockets. Con menos de una decena de victorias por casi tres de derrotas, los Warriors reciben a los Mavericks de Dallas el martes 14 de enero a las 7:30 pm; el jueves 16 a los Nuggets de Denver; y cierran la triple jornada en casa el sábado 18 de enero a las 5:30 pm con el Orlando Magic. De acuerdo con su posición en sus respectivas conferencias, Golden State enfrenta a los números 6, 2 y 7 del Oeste y Este. Se antojan duros compromisos. Boletos en las taquillas del Chase Center en San Francisco y en nba.com/Warriors.

Sábado 25 de enero

Festival de los fanáticos de los Atléticos de Oakland

Como cada año los Atléticos celebran a su fanaticada con un gran festejo en el Jack London Square en Oakland. Habrá actividades interactivas, firma de autógrafos, conferencias, juegos para los niños, entretenimiento, fotos con los jugadores y mucho más. La entrada es libre. Sólo acude al Jack London Square (entre las calles Broadway y Water, en Oakland, CA 94607) este sábado 24 de enero de 9 am a 3 pm. Acude con toda la familia. Visita mlb.com/athletics para más detalles.