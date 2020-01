Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Comienza el año con mucha música, las ofertas son variadas

Sábado 11

Show de reguetón

La plana mayor de los reguetoneros de varios países de América Latina y España se dará cita dos noches consecutivas en el Staples Center (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) durante el ya tradicional concierto Calibash. Bad Bunny, Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna, Natti Natasha, Lunay, Sech y Myke Towers son algunos de los intérpretes que participan en este show. Sábado y domingo 8 pm. Boletos $39 a $205. Informes axs.com.

Fiesta en MOCA

A partir del sábado, la entrada al Museum of Contemporary Art (250 S. Grand Ave., Los Angeles) será gratuita, y esta institución lo está celebrando con una fiesta a la que todos están invitados. El evento familiar será en las dos localidades de MOCA (la segunda es en el 152 N. Central Ave., Los Angeles), y habrá presentaciones artísticas, música, creación de manualidades, tours guiados en español y venta de productos de la tienda del museo con descuento. Habrá un pequeño autobús que estará viajando entre ambas localidades de 11:30 am a 5:30 pm. La fiesta será de 11 am a 5:30 pm. Gratis. Informes (213) 626-6222 y moca.org.

Presentación en vivo

ITSOFOMO (In the Shadow of Forward Motion) es una Presentación multimedia creada por el artista David Wojnarowicz y el músico y compositor Ben Neill. Se presentará en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) en su formato multidimensional que incluye música, texto y video. 7:30 pm. Entrada gratis, pero se requiere reservación. Informes (310) 440-7300 y getty.edu.

Colágrafos en la Huntington

En el taller Mapping and Making a Better World, que organiza The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino), los niños y sus papás pueden diseñar su propio mundo perfecto inspirados en las exhibiciones “Beside the Edge of the World” y “Nineteen Nineteen”. Los participantes pueden hacer mapas colagráficos del lugar ideal, hacer pósters del movimiento de los derechos de las mujeres o inventar creaciones para hacer del mundo un mejor lugar. 10:30 am. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos $13 a $29. Informes 626-405-2100 y huntington.org.

Show de ‘Fantasia’

Para celebrar los 50 años de los archivos de Disney, estos estudios presentarán la cinta animada “Fantasia” en el teatro El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles). Habrá solo una función que incluye la exposición exclusiva de memorabilia de la legendaria colección de este departamento. El filme presenta a Leopold Stokowski, quien conduce a la Philadelphia Orchestra en los temas “The Sorcerer’s Apprentice”, “The Rite of Spring”, “Dance of the Hours”, “Night on Bald Mountain” y “Ave Maria”. 9:45 am. Boletos $10 a $20. Informes elcapitantheatre.com.

Domingo 12

Especial de NOVA

“Polar Extremes” es el nuevo especial de NOVA, cuyo anfitrión es Kirk Johnson, paleontólogo y director del National Museum of Natural History del Smithsonian. En esta nueva aventura, que tendrá lugar en el Natural History Museum (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles), los asistentes experimentarán una aventura épica a través del tiempo en los polos extremos del planeta. La proyección presentará una adelanto del filme que se podrá ver completo en febrero en PBS. Luego de la muestra habrá una sesión de preguntas y respuestas con Johnson, con los directores de la cinta y con paleontólogos locales expertos. 2 pm. Entrada gratuita con reservación previa. Informes (213) 763-3466 y nhm.org.

Tour histórico

Por demanda popular, el evento Zoot Suit Riots Bus Tour se repetirá y partirá de la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles). Los asistentes sabrán de este capítulo de la historia de Los Angeles en la que jóvenes conocidos como pachuchos –mayormente mexicoamericanos– eran perseguidos en una era en que el país era hiprenacionalista. Se recorrerán lugares como la Sleepy Lagoon, el edificio donde era The Herald Examiner, el teatro Orpheum, el Hall of Justice y otros sitios que tuvieron mucho que ver en esta etapa de la historia. 12 a 4:30 pm. $55 dólares. Informes (213) 542-6200 y lapca.org.

Cuentos para niños

El Norton Simon Museum (411 W. Colorado Blvd., Pasadena) tendrá un evento en el que se contará el cuento “Just Ask!”, escrito por la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor. En este texto, Sotomayor usó su propia experiencia como niña diagnosticada con diabetes juvenil para escribir una historia acerca de niños con distintos retos. En su libro, Sonia y sus amigos plantan un jardín juntos, y en el proceso descubren sus diferencias únicas y especiales mediante hacer preguntas en el camino. Los asistentes trabajarán con otras familias para crear una fotografía de un jardín comunitario y aprenderán acerca de Vincent van Gogh, quien sufrió para encontrar su lugar en el mundo y continúa inspirando a otros. 2 a 3 pm. Gratis con el pago de entrada al museo; boletos $12 a $15; gratis menores de 18 años. Informes (626) 449-6840 y nortonsimon.org.

Las Cafeteras en Santa Monica

Como parte de la serie de conciertos Ice Breakers, que tiene lugar en la pista de hielo que está instalada en The Plaza (1324 Fifth St., Santa Monica), Las Santa Monica Youth Orchestra y Las Cafeteras ofrecerán un concierto al que puede asistir toda la familia; los shows se realizan en el escenario al aire libre instalado al lado de la pista de patinaje. La Santa Monica Youth Orchestra actúa a las 11 am y a las 12:15 pm, y Las Cafeteras a las 2 y 3:15 pm. Entrada gratis. Informes downtownsm.com/ice-at-santa-monica.

Lunes 13

Club de lectura en español

El segundo lunes de cada mes se reúne en The Last Bookstore (453 S. Spring St., Los Angeles) el club de lectura en español, que está dedicado a leer ficción en castellano. El precio por la asistencia incluye la discusión, una copia de un libro, bebidas y aperitivos. 7:30 pm. Entrada gratuita con el pago del libro que se leerá en esa ocasión. Informes shopthelastbookstore.com.