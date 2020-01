En leggings deportivos, Zuria Vega muestra su cuerpo y asombra por su abdomen

View this post on Instagram

Hay días que siento que no puedo, no duermo ninguna noche de corrido todavía, entre el bebé, la lactancia y a veces Lua la verdad es raro que duerma bien. También se que pasará y que crecen muy rápido. No me gusta instalarme en el cansancio. Muchas veces me obligo a ponerme la ropa de ejercicio para ir a entrenar y el resultado siempre me sorprende, salgo con más energía, de buen humor. No solo entreno por sentirme bien físicamente tiene que ver con la fuerza de espíritu de voluntad… Este año lo empiezo entrenando, fuerte, sana para recibir mis 31 añitos. Si no haces ejercicio busca alguna práctica que te guste. Te va a cambiar la vida. Poco a poco 💫💪🏻