¡Le vieron la cara! Medallista olímpica rusa perdió $32,000 dólares por confiar en un vidente

Нападают всегда на сильных.Видимо только мы способны ловко словить удар 🥊 и несмотря ни на что делать то,что мы должны – БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА! 🇷🇺 #натомыиспортсмены #сильныелюди #верювлучшее ВСЕМ СПОРТСМЕНАМ ДЕРЖАТЬСЯ 💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽