Adriel Favela habla de todo: ‘Mira Quién Baila’ y los peligros del género regional mexicano

"Creo que la emoción me ganó por completo, no pensé tanto en el baile"

Adriel Favela, otra de las sorpresas de esta nueva temporada de ‘Mira Quién Baila All Stars’ que comienza este próximo 12 de enero a las 8/7 PM Centro por Univision. Para él también lo es y aunque nos confiesa que se siente feliz, asegura que no tienen la menor idea sobre baile, ni siquiera del regional.

“Creo que la emoción me ganó por completo, no pensé tanto en el baile… Me dio mucha felicidad que hayan pensado en un servidor. Estar con gente de Univision me hace feliz, estar en un programa tan importante que se que mi mamá es la fan número uno es muy emocionante”, nos comienza diciendo el cantante de regional mexicano.

Para Adriel, esta etapa también forma parte de su aun trabajo psicológico, aquel que comenzó luego de ser víctima de un atentado por, precisamente, formar parte de este género y que lo tuvo más de dos años con terapias, medicamentos y miedos.

A semanas de haber salido a la luz una entrevista que le hizo Pepe Garza a Jenni Rivera un tiempo antes de morir, precisamente porque había recibido amenazas, Favela recuerda su pesadilla.

“Hemos vivido ciertas experiencias en el regional mexicano, tragos amargos que es parte de la vida, tenemos que protegernos, cuidarnos, y tratarnos de rodear de gente positiva”, explica su manera de tratar de salvaguardarse y prosigue.

“Hemos recibido amenaza, pasé por un atentado hace un par de años del cual he aprendido muchísimo, una de esas es respetarte, poder amarte para que todo fluya… El género no es nada fácil pero la unión hace la fuerza”, asegura.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

Loading the player...