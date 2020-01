Anel Noreña acepta que embrujó a José José

View this post on Instagram

No te necesitaba a mi lado porque nuestra historia se vivió en un tiempo adecuado y llena de momentos únicos, pero te quería y eso me parecía suficiente para que te quedarás. Te quise libre, cómo te conocí, cómo me enamoraste, y así mismo con esa libertad te fuiste … Hasta el cielo un abrazo y beso 💋 un mes más que tu descanso es eterno alado de nuestro padre #dios quién nos unió algún día 🕊 · · · #tresmeses #detupartida #hastasiempre #josejoseoficial