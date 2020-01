Cúrcuma: Oro líquido para la salud y tres poderosas recetas para bajar de peso

View this post on Instagram

Hola a todos, hoy les compartimos una receta super fácil… Asi, despacito nos vamos despidiendo del invierno… . Una sopa saludable con sabores intensos que se complementan muy bien generando una deliciosa armonia. . Curcuma, hinojo y nueces que contrastan muy bien con el dulce de las zanahorias (ricas en potasio y vitamina C). También podes elejir otro fruto seco, como almendras o castañas de caju. Vamos a la Preparacion🥕🥕🥕: . Trozar todos los vegetales pequeños. Calentar la olla o sartén, colocar aceite de oliva y saltear las cebollas a fuego lento, luego añadir las zanahorias, hinojo, papa ( todo trozado) y curcuma, revolver. Previamente, en otro recipiente, hervir litro y medio de agua. Verter el agua hirviendo sobre la preparación de las hortalizas. Seguir cocinando la sopa por 30 minutos mas aproximadamente a fuego lento. Una vez lista la sopa, retirar del fuego y mixear, servir junto con las nuecesy el Peregil a gusto. Sal y pimienta a gusto. Y a disfrutar! . Seguimos incorporando la maravillosa Curcuma a nuestra alimentación. Recorda que mencionamos sus extraordinarios beneficios en el post anterior. . Gracias x tu tiempo, un divino tesoro. @lacocinadespierta 🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾 #curcuma #cocinasaludable #Chascomus #Chascomuscocinasaludable #talleresdecocinasaludable #alimentosquenutren #recetasconcurcuma #alimentacionsaludable