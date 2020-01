Sam Smith se desnuda por completo en las playas de Costa Rica y causa revuelo total en redes

Un ex One Direction lo dejó un comentario en Instagram que ha sido respondido cientos de veces

El intérprete de ‘I’m Not The Only One’ está comenzando el año en Costa Rica, de acuerdo con sus palabras, para cargar energía y estar listo para todos los retos que en el 2020 vendrán para él.

Y, como parte de su retiro revitalizante, Sam Smith decidió sumergirse en el mar, no sin antes dar un revelador paseo por las playas como Dios lo trajo al mundo, es decir, sin nada de ropa.

La postal, sin ningún otro caption más que ‘PURA VIDA’, ha enloquecido por completo las redes debido a que muestra su trasero totalmente al descubierto, poéticamente enmarcado solo por las huellas de sus pies en la arena mientras camina hacia el agua.

Cuenta ya con más de un millón y medio de likes y los comentarios de muchísimas cuentas, así como de otras celebridades entre las que destacan el ex One Direction, Niall Horan.