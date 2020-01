Pinta tu casa o tu habitación de acuerdo con tu signo zodiacal

Estos colores ayudarían en el control de las emociones y la paz interior.

La astrología es un sistema de creencias sobre las constelaciones y su efecto en los seres humanos que, entre otros elementos, se sostiene en 12 signos zodiacales que la mayoría de las personas reconocen y con los cuales se realiza una interpretación sobre el posible comportamiento de los individuos con base en las características de su signo.

Se cree que el zodiaco, tal y como lo conocemos hoy en día, tuvo sus orígenes en la cultura egipcia para posteriormente ser adoptada por los babilonios, estableciéndolo con base en lo doce meses en los que la Tierra tarda en completar su circuito alrededor del Sol. De esta manera, se identificaron doce constelaciones separadas que estaban conectadas a las estaciones, dándoles nombres y atributos particulares.

Los cuatro grupos de los signos del zodiaco son: fuego (Aries, Sagitario, Leo), agua (Cáncer, Escorpión, Piscis), aire (Libra, Acuario, Géminis) y tierra (Capricornio, Tauro, Virgo). Cada signo brinda un cierto rasgo de carácter y personalidad para distintas áreas de la vida como son: el afecto, la escritura, las relaciones, las finanzas, entre otros.

Con base en esto, Home Addict planteó la posibilidad de saber qué color es el más adecuado para utilizarlo en la decoración de tu hogar o tu habitación para obtener los mejores beneficios que te pudiera brindar a tu vida.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero)

Las características de las personas de este signo están asociadas a la responsabilidad, la disciplina y un alto grado de autocontrol, mismos que les pueden dar un carácter de sabelotodo, implacable y con una dificultad para perdonar, haciéndolos distantes e implacables en sus decisiones. Por ello, el gris, al ser un color neutro, se correlaciona con el control y el equilibrio, sin oscurecer tanto su habitación como lo haría con un marrón y negro con los que también compagina.

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)

Progresivo, original, independiente y humanitario, al grado de tener el ideal de un verdadero mundo mejor. Sin embargo, al estar tan apegado a sus emociones, sus acciones pueden ser controladas por las mismas convirtiéndolo en alguien temperamental e intransigente. Su mayor temor es estar contenido o sin libertad, por lo que podrían ser fríos e impersonales en una relación íntima. El verde azulado antiguo es la opción de color óptima para este signo, porque tienden a ir con la corriente y anhelan la independencia y la libertad. También es posible que desee buscar tonos plateados.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)

Este signo de agua puede ser compasivo, artístico, intuitivo, gentil, sabio y musical, sin embargo, estas mismas características los convierten en seres demasiado confiados y de perdón rápido. Piscis es muy intuitivo, empático y no tienen miedo de expresar sus emociones. Dado que este es un signo de agua, un tono azul encantador funcionaría bien. Rodearse de su elemento natural resalta su calma interior. Dado que el océano es un lugar donde Piscis se siente naturalmente como en casa, puede que no sea una mala idea probar un color verde mar.

ARIES (21 de marzo al 19 de abril)

El fuego es su elemento regidor por lo que son personas compasivas, decididas, seguras, entusiastas, optimistas, honestas y apasionadas. Por otro lado, también pueden ser impacientes, malhumorados, de mal genio, impulsivos y agresivos. Les gusta ser los primeros en todo y estar en la cima. La llama interna que enciende a este signo lo lleva a tener un color naranja caqui en sus exteriores para recargar poder y energía.

TAURO (20 de abril al 20 de mayo)

Aunque es un signo de tierra como Capricornio, su temperamento es más relajado siendo confiable, paciente, práctico, devoto, responsable y estable. Sin embargo, también pueden verse como tercos, posesivos e intransigentes. Un verde tranquilo reforzara su personalidad ante la vida y mantienen esa conexión de paz con su elemento.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)

Nerviosos, inconsistentes e indecisos son los defectos usuales en las personas de este signo, aunque también son amables, cariñosos y adaptables como sus rasgos positivos. Asimismo, su temperamento puede estar en ir y devenir de ser sociables y comunicativos a unos seres serios, reflexivos e inquietos. La dualidad entre colores no es una buena opción en Géminis, por lo que buscar un color neutro como el beige puede ser una excelente elección.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

Tenaz, imaginativo, leal, emocional, comprensivo y persuasivo, como sus grandes cualidades; aunque como lo malo son melancólicos, pesimistas, sospechosos, manipuladores e inseguros, esto lo convierte en uno de los signos más difíciles en conocerlo a un nivel profundamente personal. El tono púrpura suave de un lila arenoso es el color que le ayudará a controlar sus emociones y hacerlo sentir centrado para no caer en su tristeza usual.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Otro signo ardiente como su hermano de tierra, Aries, además de ser creativo, apasionado, afectuoso, alegre y humorístico, aunque ese mismo fuego lo lleva a ser arrogante, terco, egocéntrico, perezoso e inflexible. Estas personas tienden a ser líderes natos y no tienen problemas para tomar el mando de una habitación. Tanto comparte sus cualidades con su elemento, que un naranja eléctrico no sólo refleja su personalidad, sino la atracción que todo líder debe tener.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Entre los detalles y la minuciosidad podría resumirse lo leales, analíticos, amables, trabajadores y prácticos que son. Sin embargo, la timidez, la preocupación y autocrítica pueden ser su némesis propio. Aunque es un signo de tierra, el azul del color zafiro cósmico mezcla la oscuridad y brillantez de su mente.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Indeciso y a menudo de evitará la confrontación. Tienen mucha autocompasión, por lo que son el tipo de personas que guardan rencor. A pesar de esto, pueden ser útiles para trabajar, ya que a menudo son cooperativos, amables, imparciales y sociales. Debido a la naturaleza de su símbolo, procuran mantener las cosas en equilibrio y simetría, por lo que odia estar solo y tiende a gravitar hacia los demás. El tono suave de los colores rosa o pasteles le podría ayudar con la armonía de su casa y con el equilibrio de las emociones que es lo que busca, además de que provoca que sus invitados se sientan bienvenidos en el lugar.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 21 de noviembre)

Debido a su naturaleza, no manejan las mentiras demasiado bien y, a menudo, pueden ponerse celosos, reservados, violentos y desconfiados. Aunque también son vistos como un signo ingenioso, valiente, apasionado y terco. Están muy en sintonía con sus emociones, aun cuando lo manifiesten de manera diferente a otros signos de agua, convirtiéndolos en grandes confidentes. El tono neutro de un color café del estilo cold brew aumentaría su pasión e intensidad.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La intensidad del fuego de este signo es tan distinto convirtiéndolo como un ser generoso, idealista y de gran sentido del humor, aunque también suelen ser impacientes, hacen promesas que no pueden cumplir y no tienen control sobre lo que dicen en ciertas situaciones. Estas personas son tan curiosas y siempre buscan nuevas formas de interactuar con el mundo que las rodea, que la búsqueda de la verdad y el descubrimiento los motiva. Aunque es el signo más viajero, el color azul no sólo mantendría la atmósfera relajante del lugar, sino que también lo llevaría a recordar los espacios abiertos del cielo y el océano.