Sofía Castro valiente: En la pista de ‘Mira Quién Baila’ y confesando el peso de su apellido y lo mal que la pasó como familia presidencial

Sofía Castro fue la última estrella en ser anunciada como participante de ‘Mira Quién Baila All Stars’, para muchos la ‘cereza del pastel’, para otros una buena jugada de Univision para tener al público del oeste contento. Pero, ¿y para ella?

Para la actriz es mucho más que un nuevo trabajo, o un nuevo reto en su carrera, es abrirse a que la conozcan de verdad, es hacer confesiones tan profundas como lo que le ha costado y le cuesta el peso de ser una Castro-Rivera, venir de una tía como Verónica, un primo como Cristian y nos padres como el Güero Castro y Angélica Rivera.

Y como si todo esto no fuera poco, pues le ha tocado demostrar al medio que es más que un apellido, a ella misma y a sus padres, el destino la llevó a ser parte de la familia presidencial en el período en que Enrique Peña Nieto era presidente de México y el esposo de su madre.

Por primera vez confesó, en ‘Mira Quién Baila All Stars’, que el apellido le pesa y que vivió un infierno con las críticas que recibió mientras estaba en Los Pinos.

Luego de lucirse de manera magistral con un tango en la pista del reality de Univision y emocionarse, hablamos con la actriz y nos dijo lo siguiente.

“Mi papá estaba muy contento, muy emocionado, a mis dos hermanas que para mí son mi motor, mi novio que ha estados conmigo en todo este proceso, y hasta me pone los zapatos, me calma los nervios… Estoy como en shock todavía, un shock de adrenalina muy fuerte”, nos dijo feliz por lo vivido.

En cuanto a abrirse por primera vez sobre sus pesares esto fue lo que nos contó:

“‘Mira quién Baila’ es un gran programa, me dio la confianza en abrirme por primera vez en algo tan personal… No lo pude decir en la pista cuando terminé de bailar, porque estaba muy emocionada, pero me ha costado mucho mi carrera y me ha costado mucho tener un nombre, y el estar hoy aquí para mí es un reto y un logro muy importante… Yo lo supe desde que terminé ese baile, independientemente del resultado, sería algo que me iba a hacer sentir muy orgullosa de mí”.

