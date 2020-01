Billie Eilish será la encargada del nuevo tema de James Bond

La intérprete de "Bury a Friend" levantó sospechas a través de sus historias de Instagram

Billie Eilish es la elegida para escribir e interpretar el tema principal de la nueva película de James Bond, el famoso agente 007, “No Time to Die”, protagonizada por Daniel Craig.

La intérprete de “Bury a Friend” levantó sospechas a través de sus historias de Instagram, en donde compartió imágenes de chicas Bond como Eva Green, Lea Seydoux y Halle Berry, y posteriormente la noticia fue confirmada en las cuentas de Twitter de la intérprete y la franquicia fílmica.

“No Time To Die JAMES BOND. AND I AM SINGING THE THEME SONG. 🤭🤭🤭🤭🤭🤭 WHAAT”

“Es de locos ser parte de esto en todos los sentidos. Poder hacer la canción principal de una saga tan legendaria es un honor. James Bond es la franquicia cinematográfica más increíble que ha existido, todavía estoy en estado de Shock”, declaró Eilish.

Aún no se confirma cuando verá la luz la canción principal de No Time to Die, filme que se estrena en abril de este año.

