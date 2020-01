Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

La propuesta cultural de esta semana es amplia, no dejes de darte un paseo por los museos de la ciudad

Jueves 16

Exhibición de Rufino Tamayo

La galería satélite Charles White Elementary School (2401 Wilshire Blvd., Los Angeles) del Los Angeles County Museum of Art, montó la exposición “Rufino Tamayo: Innovation and Experimentation”. Tamayo es uno de los artistas de su generación que alcanzó éxito internacional. Además de haber creado murales y pinturas, también se destacó en su trabajo en papel, algunos de los cuales se resaltan en esta muestra; también se incluyen importantes esculturas que abarcan 60 años de su prolífica carrera. Hasta el 11 de julio. Abierto los sábados de 1 a 4 pm. Entrada gratuita. Informes lacma.org.

Lectura en la biblioteca

Este es el sexto año que el departamento de Education, Engagement and Community Partnerships del Center Theatre Group realiza obras leídas en las bibliotecas públicas de Los Angeles. En esta ocasión, “Tortilla Flat”, escrita por John Steinbeck y adaptada por Forrest Hartl, se presentará en inglés en la biblioteca Robert Louis Stevenson (803 Spence St., Los Angeles). Esta actividad tiene como fin conectar a miembros de la comunidad con artistas de todo Los Angeles, así como facilitar conversaciones inclusivas que provoquen la reflexión. 6 pm. Entrada gratuita. Informes (323) 268-4710 y lapl.org/branches/rl-stevenson.

Viernes 17

Filme sobre el espacio

La cinta “Touch the Stars” en tercera dimensión, que sigue el camino de orbitadores y módulos de aterrizaje de la NASA hasta su destino a todo el universo, comenzará a exhibirse en el California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles). Este filme, creado con las cámaras de más alta definición y datos científicos, llevará al público a planetas y estrellas distantes junto con estos exploradores robóticos mientras viajan del corazón del sistema solar a planetas externos y más allá. Consultar horarios en la página oficial. Boletos $5.75 a $8.95. Informes californiasciencecenter.org.

Jazz de Brasil

El escenario del teatro Soraya (18111 Nordhoff St., Northridge) presenta a Luciana Souza durante dos noches. La jazzista brasileño estadounidense, interpretará canciones de su exitoso disco “The Book of Longing”, inspirado en el trabajo del poeta Leonard Cohen. Viernes y sábado 8 pm. Boletos $44 a $66. Informes thesoraya.org.

Sábado 18 Sonidos de LA en el Getty

La serie anual de conciertos, Sounds of L.A., en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles), inicia este año con un par de de bandas que combinan influencias globales. El primer grupo, que actúa es 3MA, tres jóvenes de África que son unos virtuosos de las cuerdas; ellos son de Marruecos, Mali y Madagascar, e interpretan una serie de instrumentos originarios de las regiones donde crecieron. Sábado 7 pm, y domingo 4 pm. Entrada gratis, aunque se necesita reservación para cada show. Informes (310) 440-7300 y getty.edu/360.

Volta en Los Angeles

La nueva producción del Cirque du Soleil, Volta, estará en Los Angeles por dos semanas baja una gran carpa –Big Top– que estará instalada en el estacionamiento del estadio de los Dodgers (1000 Vin Scully Ave., Los Angeles). Se trata de un espectáculo de acrobacia que los productores describen como nunca visto bajo una carpa circense. Escrito y dirigido por Bastien Alexandre y con música compuesta por Anthony González, del grupo de electrónica M83. Termina el 8 de marzo en Los Angeles y comienza el 18 de marzo en Costa Mesa. Consultar horarios en la página web. Boletos $42 a $270. Informes (877) 924-7783 y cirquedusoleil.com/volta.

Día de guapos en LACMA El Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) junto con el Dapper Day llevarán a cabo el Dapper Day+LACMA Swinging Soirée, una fiesta en la que los asistentes visten sus mejores y más glamorosas galas para pasear por las galerías del museo, incluyendo en la que se exhibe la muestra más nueva de este local, “Fiji: Art & Life in the Pacific”. El evento tiene lugar luego de que cierra el LACMA, y también habrá música de DJ para bailar y cocteles, cerveza y vino a la venta. 7:30 a 11 pm. Entrada gratuita; se necesita reservación. Informes (323) 857-6000 y lacma.org.

Domingo 19

Música y patinaje

Como parte de la serie de conciertos Ice Breakers, que tiene lugar en la pista de hielo que está instalada en The Plaza (1324 Fifth St., Santa Monica), Caro Pierotto ofrecerá un concierto al que puede asistir toda la familia; se efectuará en el escenario al aire libre instalado al lado de la pista. Pierotto, originaria de Brasil, estará presentando temas de su disco como solista, “Mera Ilusao”, que estrenó en 2018. Las presentaciones son a las 11 am, 12:15 pm, 2 pm, y 3:15 pm. Entrada gratis. Informes downtownsm.com.

Lucha libre mexicana

Luchadores mexicanos de la talla de Blue Demon Jr y Doctor Warner, son parte de la fiesta que se llevará a cabo en el cuadrilátero del club nocturno Xajos (480 N. Glassell St., Anaheim). El evento es para todas las edades y se espera la presencia de otros reconocidos luchadores. 4 a 8 pm. Boletos $25 a $50, y $80 para tomarse una foto con el luchador. Informes (800) 668-8080 y xalos.com/events.