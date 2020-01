Inquilino acusado de empujar fatalmente a casero ecuatoriano en Queens entró a vivienda con taladro

Viuda e hija de Edgard Moncayo ofrecen detalles del altercado que culminó en la muerte del hombre

Parientes de Edgard Moncayo, el casero ecuatoriano que murió tras ser empujado por su inquilino en Queens, revelaron que el sospechoso del ataque forzó la entrada a la vivienda utilizando un taladro.

De paso, rechazaron la versión dada por Alex Garces de que el incidente fue un accidente al tratar de mover un colchón en la residencia ubicada en el vecindario de Corona.

“Todo lo que ese muchacho está diciendo no es verdad, porque nuevamente, las cámaras como han visto miles de veces en los videos que están en las redes, el muchacho claramente empuja a mi papá, lo empuja de una forma violenta, sin compasión, lo empuja. Mi papá lo único que quería era proteger su familia, su casa, porque esta persona entró forzando con un taladro; lo forzó, entonces, él lo único que quería, amigablemente, era decirle, ‘váyase’, ‘váyase’. Pero el señor solo actuó con fuerza”, declaró Mariela, una de las hijas de Moncayo a Despierta América.

Por su parte, la viuda, identificada como Sonia Maldonado, aclaró que la disputa principal no fue por la cantidad que el joven pagaba por la renta. En principio, familiares de la víctima, de 71 años, indicaron a medios locales que Garces se resistía a pagar el alquiler, aún cuando el casero le había bajado la cantidad de $400 a $200 dólares.

“Yo quiero aclarar algo, que no fue por los $200 dólares que mi esposo tuvo el problema. El se enfadó mucho porque estaba con llave las cosas, y él entró porque había hecho perder las llaves, y él entró con taladro, y con taladro rompió la cerradura. Por eso se enfadó, no porque él no le pagó”, explicó la mujer quien confirmó que su marido le había pedido a Alex Garces que abandonara el lugar.

“No porque no le pagó, tuvieron el altercado. El le molesto muchísimo la manera en que él forzó la cerradura para entrar”, puntualizó Maldonado quien cumpliría 50 años de casada próximamente con Moncayo.

“Para Alex Garces, para toda la juventud que está muy descarrillada, muy violenta, que piensen una, dos, tres veces, antes de hacer. No solo arruinaron mi vida, sino tambien la de la mamá de él, de su familia…”, exhortó la ecuatoriana.

“Evitemos la violencia, más amor y menos violencia”, sostuvo la viuda.

Garces, de 22 años, deberá comparecer a una audiencia en corte este viernes como seguimiento a las acusaciones de homicidio involuntario que pesan en su contra por los hechos reportados la tarde del domingo pasado.

Videos de cámaras de seguridad muestran el momento en que un inquilino, que se cree es Garces, empuja hacia las escaleras a Moncayo mientras éste intenta ingresar a la vivienda, donde vivía en el sótano.

El propietario cae de cabeza al suelo. Fue declarado muerto el lunes pasado en Elmhurst Hospital.