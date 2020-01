Luis Gerardo Méndez ha rechazado más de 30 papeles sin creatividad

El actor mexicano ha alcanzado la fama internacional rápidamente

Luis Gerardo Méndez ha logrado abrirse camino en el mundo del espectáculo internacional, gracias a sus papeles ha conseguido rápidamente llegar a compartir pantalla con Jennifer Aniston. Sin embargo se ha valido por algo más que su talento para lograrlo.

Y es que el actor confesó en una entrevista en 2011 que antes de elegir el papel para la película Camino a Marte, había rechazado más de 30 guiones sin creatividad, que eran personajes que ya se habían interpretado o meras copias de otros.

Esto demuestra que Luis Gerardo es muy selectivo a la hora de elegir qué papeles interpretará, lo cual parece haberle dado resultado. “No es que fueran malos, solo que me parecía que eran películas que ya había hecho o personajes que ya conocía. A mí lo que me gusta de ser actor es la posibilidad de indagar en mi personaje, en algo que no conozco, algo nuevo y cuando me ofrecen personajes que ya hice o que ya sé por dónde resolverlo, inmediatamente prefiero dejarlo pasar”, expresó al periódico El Universal.

Sobre papeles en comedias románticas respeta a quienes hacen este tipo de roles, sin embargo comentó que a él le gusta tener un trabajo con más sustancia.