Donald Trump trae a luz pública la hipocresía de los evangélicos

Si las comunidades evangélicas de los Estados Unidos profesan valores cristianos, entonces su adoración por Donald Trump expone una tremenda contradicción con el mensaje de Jesús, al que ellos dicen adorar.

En el nuevo testamento, Jesús nos exhorta ayudar a los pobres y a los desamparados. Donald Trump claramente detesta a los pobres y a los desamparados.

En el presupuesto del 2019 el presidente propuso cortar ayuda a todos los programas que benefician las comunidades pobres.

Recortes a los cupones de alimentos para personas deshabilitadas y familias con niños pequeños. Recortes a programas de entrenamientos de trabajo para jóvenes de bajos recursos. Eliminar la sección 8 que ofrece ayuda con el pago de la renta a personas de bajos recursos. Reducir el Medicaid a las familias pobres limitando el número de visitas médicas. Eliminar la asistencia con el pago de calefaccion a las familias de bajos recursos. Eliminar los programas de asistencia a pequeños negocios que operan en comunidades de bajos recursos. Propone recortar Seguro Social a personas deshabilitadas.

La ironía es que mientras les da una bofetada a los pobres, los millonarios pagaron menos impuestos gracias a la ley de reforma de impuestos del 2017. A estos se les añaden las corporaciones americanas quienes no pagaron ni un centavo de impuestos al gobierno federal en el año fiscal del 2018.

Ahí están los grandes beneficiarios de la compasión de Trump. Los millonarios y las grandes corporaciones.

A los pobres que se coman un cable.

En Mateo 25:30-40 Jesús dice: “Porque tuve hambre, y me diste de comer; tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis” Luego responde a los que le preguntan “De cierto os digo, que cuando lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”.

¿Cómo es que el presidente que ordena castigar a las familias, separando los niños de sus padres cuando estas llegan a buscar refugio, se haya convertido en el favorito de los evangélicos?

¿En qué parte del nuevo testamento Jesús contradice su mensaje y se asocia con los poderosos y aquellos que oprimen a los pobres?

– Martha E. Cruz es una profesora y periodista radicada en NY