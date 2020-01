Urgen a latinos a donar sangre ante crítica escasez en el sur de California

Se puede donar desde los 16 años hasta los 100 años siempre y cuando se cuente con buena salud

Jeannette Díaz decidió donar sangre cuando se enteró por las noticias que en el sur de California existe una aguda escasez en los hospitales. Pero no es la primera vez que es donante sino la tercera vez.

“Cuando estaba en el Colegio doné a los 18 y 19 años. Ahora tengo 29 años, y ésta es la tercera vez que dono. Ojalá pueda ayudar a salvar una vida”, dice esta joven, hija de inmigrantes mexicanos quien trabaja como diseñadora gráfica, y vive en Whittier, California.

Jeannette hizo un llamado urgente a los latinos para que se animen a donar sangre. “Es por una buena causa. ¡Por favor, háganlo! Yo me crié en una casa con papás que les asustaba donar, pero esto no es nada para asustarse. Solo es un piquete, y la extracción dura unos seis minutos. La única recomendación es no cargar cosas pesadas, no hacer ejercicio vigoroso y beber un cuarto extra de agua en las siguientes 24 horas después de la donación”, dice.

En los últimos 50 años, ya se ha hecho costumbre que en el mes de enero se celebre el Mes Nacional de Donación de Sangre, el cual coincide con una de las épocas en las que los hospitales sufren por la falta de abasto.

“Durante el año tenemos dos periodos críticos de escasez, a principios de año y el verano. En esta temporada comenzamos a notar la carencia desde el Día de Acción de Gracias porque mucha gente no dona en estos días por andar en las fiestas; y al mismo tiempo, los accidentes, asesinatos y emergencias aumentan”, dice Roberto Torres, gerente de campo de la Cruz Roja en Los Ángeles.

¿Cuáles son los requisitos?

“Es muy simple donar. Se puede hacer desde los 16 años con el consentimiento de los padres y hasta los 100 años. No es una cuestión de edad sino de un buen estado de salud. El año pasado donó sangre un señor de 87 años que estaba muy saludable”, explica Roberto.

¿Quienes no pueden donar?

“Si tienes un resfriado o estás enfermo de tos no puedes hacerlo. Tienes que estar saludable y sentirte bien. Las personas con sida y sífilis no pueden donar. Los extranjeros, o quienes han viajado recientemente en el extranjero y visitado lugares donde hay malaria tampoco. Hay que revisar la lista de estados mexicanos y países con restricciones en la página web de la Cruz Roja”, precisa.

Mitos y falsedades

Roberto observa que hay muchos mitos en torno a lo que puede ocurrir cuando alguien dona.

“Quienes tienen un tatuaje o se han hecho una perforación en el cuerpo para ponerse un arete, un anillo, etc, pueden donar el mismo día siempre y cuando se hayan hecho esos trabajos en un lugar regulado por el estado”, subraya.

Pero si el tatuaje o el llamado piercing en el cuerpo se lo hicieron ustedes mismos y reusaron una jeringa, deben esperar un año para donar, indica.

También dice que no es verdad que los diabéticos no puedan donar. “Si están sanos, lo pueden hacer”, observa.

Antes de la donación, las personas que quieren donar, tienen que responder a un cuestionario riguroso, que determina si califican para ser donantes.

Otro gran mito es que las personas engordan o suben de peso después de donar sangre.

“Es completamente falso. No engordas. Al contrario, donar sangre nos ayuda a desintoxicarnos. En los siguientes 52 días vuelves a producir sangre nueva”, dice Yuri Casco quien dona sangre desde los 16 años. En la actualidad tiene 38 años. “Los únicos años que no he donado fue cuando salí del país a África, y el año que me embaracé y fui madre. En esos casos, uno debe esperar un tiempo”, observa.

Yuri dice que ella dona sangre motivada por salvar una vida. Se hizo aún más consciente cuando su padre se cortó la lengua durante un ataque epiléptico y necesitó una transfusión urgente.

“El doctor nos dijo que si no le hubieran donado la sangre, habría perdido la vida. Le donaron 14 unidades de sangre, como tres botellas de sangre”, comenta.

“Uno nunca sabe cuando pueda necesitar una donación de sangre”, observa.

Al igual que Jeannette, Yuri pide a los latinos que no tengan miedo de ser donantes. “Yo me siento normal después de donar sangre. Una vez me desmayé, pero porque no había desayunado y había tomado mucho café. Ese día antes de donar sangre, deben hacer sus comida de manera regular”, recomienda Yuri quien trabaja en un hospital, y a diario ve la necesidad de las transfusiones de sangre.

Además le gusta donar porque le pone el ejemplo a su hijo. “Le enseño que es bueno dar a alguien que está pasando por una situación de emergencia; y siempre es mejor dar que recibir”, dice esta madre quien se levantó como si nada de la camilla donde la acostaron para donar sangre.

La donación de sangre equivale a una pinta, que es el tamaño de una botella de agua chica, y sirve para salvar tres vidas. Hay personas que pueden donar dos pintas, pero tienen que cumplir con requisitos más altos.

De cualquier manera, toda la sangre recolectada es examinada en los laboratorios para determinar que esté en buen estado y libre de infecciones. Una vez valorada es enviada a los hospitales.

Loading the player...

Roberto Torres de la Cruz Roja comenta que el tipo de sangre que tiene mayor demanda es el O negativo, seguido por el O positivo, luego el A, y en cuarto lugar el B y el AB combinados.

“Seis de cada diez latinos tienen la sangre tipo O”, observa.

Y enfatiza que si todos donáramos dos veces al año, no tendríamos escasez de sangre. Nuestros hospitales están al tope de la demanda”, expone.

¿Los indocumentados pueden donar?

Roberto dice que los inmigrantes indocumentados también pueden donar. “Lo único que necesitan llevar a la hora de la donación, es una identificación que contenga su fotografía y nombre. Puede ser el pasaporte de sus países de origen o una matrícula consular”, observa.

Con el consentimiento de su madre, Abdías Toledo de 17 años, un estudiante de secundaria, acudió a donar sangre.

Verónica Jiménez Kaiser, dice que su hijo ya ha donado otras veces, y que de él mismo salió la decisión de ser un donante.

Todos los que han donado sangre entre el 1 y el 19 de enero de este año, automáticamente entran a una rifa para asistir al Supertazón que este año se celebra en Miami. Además el ganador, tendrá derecho a llevar a otra persona al juego. Tiene incluido el viaje redondo de avión, tres noches en un resort frente a la playa y una tarjeta de 500 pesos para que gaste en lo que quiera.

Si quieres tener mayores detalles de los requisitos que se necesitan para donar sangre, visita la página de la Cruz Roja