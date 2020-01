Hugh Grant se arrepiente de haber hecho comedias románticas “durante demasiado tiempo”

"Los trabajos que he hecho en los últimos seis u ocho años, han sido mucho más satisfactorios", asegura el actor inglés que este viernes 24 de enero estrena "The Gentlemen"

El actor inglés Hugh Grant lleva desde 2009 sin trabajar en el género que le dio fama y dinero: las comedias románticas. Aún así, no logra escapar de su pasado, y tampoco tiene problema en hablar de él, incluso durante la promoción de su nuevo film, “The Gentlemen“, dirigido por Guy Ritchie, en el que interpreta a un investigador privado que sigue los pasos del rey de la marihuana en Inglaterra, personaje interpretado por Matthew McConaughey.

Preguntado por un momento clave en su carrera, Grant no dudó en decir que fue la popular comedia de 1994 “Four Weddings and a Funeral” (“Cuatro bodas y un funeral”).

“Claramente tuve un punto de inflexión con Four Weddings and a Funeral”, aseguró. “Pero fue una bendición hasta cierto punto. Porque de repente yo tenía el potencial de ganar muchísimo, pero significó que tenía que seguir haciendo comedias románticas de un cierto estilo. Creo que hice eso durante demasiado tiempo. Porque he disfrutado de los trabajos que he hecho en los últimos seis u ocho años, han sido mucho más satisfactorios”.

Además de “The Gentlemen”, Grant estrenará en 2020 la serie “The Undoing“, creada por David E. Kelley (guionista de “Big Little Lies”, “Goliath” y “Ally McBeal”). En ella interpretará al esposo de una terapeuta de Nueva York (Nicole Kidman). La mini-serie de seis capítulos se estrenará en mayo en HBO.

“Yo soy un snob, prefiero las películas”, bromeó el actor sobre su preferencia por trabajar en cine o en series de televisión. “Pero eso significa que soy viejo. Para mí el cine solía tener glamour. La televisión estaba bien, pero no tenía glamour. Ahora me doy cuenta de que el glamour ha desaparecido. Y hay guiones, actores y directores maravillosos haciendo series. En The Undoing, dirigida por Susanne Bier, el equipo era el mismo que hizo The Irishman, buenísimo. Ya la he visto y es como una película, no te das cuenta de que es televisión. Ella es una de esos directores “marinados” en el cine. Es muy cinemático”.

“Pero en el cine se da una experiencia colectiva”, puntualizó. “Un film como éste [The Gentlemen] debe ser visto con una audiencia. Es triste verlo solo…”.

“Una comedia… casi debería estar prohibido verla solo”.