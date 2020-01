¡Lo que todos esperábamos! Jennifer Aniston y Brad Pitt tomados de la mano y ganadores un premio SAG 2020 al mismo tiempo

La que fue una de las parejas más hermosas de Hollywood, se robó todo el protagonismo al dejarse ver más cerca de lo acostumbrado

Foto: Emma McIntyre for Turner / Getty Images

Jennifer Aniston y Brad Pitt fueron una de las parejas más sonadas que ha existido en Hollywood. Hace quince años que se divorciaron, para el actor comenzar una relación con la madre de sus hijos, Angelina Jolie. Al mismo tiempo, Jennifer tuvo muchas parejas, pero su vida sentimental siempre ha estado plagada por la inestabilidad.

Sin embargo, los premios del Sindicato de Actores de Los Ángeles, los SAG 2020, sirvieron de encuentro para ambos actores. Brad Pitt ganó en la categoría de Mejor Actor de Reparto por la película “Once Upon a Time” y Jennifer Aniston ganó en la categoría de Mejor Actriz de Serie por “The Morning Show”. Al recibir sus respectivos premios, ambos se juntaron y se notó cierta “química”. Incluso el actor le tomó la mano y no la quiso dejar ir, por lo que siguieron conversando otro rato más. En este momento, los fotógrafos presentes no pararon de disparar sus cámaras y rápidamente las imágenes se regaron en las redes sociales.

Inclusive el actor Brad Pitt detuvo unas entrevistas que estaba dando para ver a través de una pantalla el momento en que su ex ganaba como Mejor Actriz. Como era de esperarse, este instante conmovió a más de uno.

Ahora la pregunta que todos se hacen es: ¿habrá una posible reconciliación después de esto? La respuesta aún es incierta, lo que sí es seguro, es que han dado varias señales de que la relación es cordial y que siguen sintiendo mucho amor el uno por le otro. Hace poco el actor agradeció el haber recibido un Golden Globe y de inmediato, la actriz no dudo en darle “like”. Por lo pronto, habrá que esperar a ver si la ex pareja vuelve a darse una nueva oportunidad o si simplemente son unos buenos amigos.