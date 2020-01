Modelaje y boxeo, las pasiones de la mexicana y monarca mundial del CMB, Kenia Enríquez

View this post on Instagram

Soy una mala mujer… Porque cuando llego se nota y cuando me voy se siente. Soy una mala mujer porque alzo la voz. Porque no me dejo, no me quiebro, me sacudo las lágrimas y sigo para adelante, porque no nací sumisa, callada, quieta y frágil, sino soberbia y entrona. Se es una mala mujer porque no aguantas a nadie que te ponga una mano encima. Se es una mala mujer porque te pones en primer lugar de tu lista, porque no eres hipócrita, porque eres distinta. Porque no soportas el mal trato de nadie, porque confrontas, enfrentas y afrontas. Soy una mala mujer porque me soy fiel a mí primero, no nací mustia no vivo de aplausos, ni compromisos. Soy una mala mujer porque me rajo el lomo tanto o más que cualquier hombre, porque no aguanto flojos, porque no tolero injusticias, porque no me callo, por eso, brindo por las malas mujeres… Por que existan en este mundo muchas más.👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 #SomosMujeres #SomosGrandes #SomosFuertes