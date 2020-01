Andrea de Castro Font da la cara y pide disculpas por su video sexual

En entrevista con Jorge Pabón “Molusco” la publicista alega que fue un error y asume toda la responsabilidad

Andrea de Castro Font asumió toda la responsabilidad sobre el video sexual que se filtró en redes sociales, tras ella subirlo en su cuenta de Snapchat el pasado sábado en la noche.

En una entrevista con Jorge Pabón “Molusco”, la publicista narró sobre lo que describió como un error, por el que pidió disculpas a su familia y a la gente que la sigue.

“Soy una persona muy real. En realidad fue un error, no fue que alguien hackeó mi cuenta ni que un chico lo subió, ni nada. La realidad es que estaba usando la aplicación de Snapchat y al enviarlo lo que hice fue publicarlo a todas las personas que me siguen en mi página. En realidad no voy a dar detalles lo que sucedió con el video. Fue un error. El video estuvo en las redes por un minuto cuando me di cuenta que no se había enviado si no que lo había publicado. El video dura 45 segundos y, en ese minuto (que estuvo en redes), ya alguien lo había grabado. Entre mis nervios de tratar de dar ´delete´ pues el tiempo no estuvo a mi favor, y por eso estoy aquí”, expresó De Castro.

Sin entrar en detalles de a quién estaba enviando la secuencia, en la que se ve acostada desnuda mientras se toca sus partes íntimas, Andrea reiteró que fue una equivocación.

“Aquí se expuso mi intimidad por error mío. El único problema que estoy teniendo en este momento, que me tiene incomodada ante el pueblo de Puerto Rico y la gente que me sigue, es que mi intimidad estuvo expuesta. Estoy utilizando esto, no para defenderme ni para justificarme, si no para exponer el punto de que esto le puede pasar a cualquiera. Los humanos podemos cometer errores; le puede pasar a una prima, a una tía, a una hermana. Es muy lamentable estar en esta situación en este momento, pero ya lo hecho hecho está. No me queda más que pedirles disculpas a mis familiares y mis colegas, a mis clientes, a quienes respeto. Y sin se han sentido ofendidos por todo esto que se suponía fuera parte de mi privacidad”.

Mira aquí la entrevista completa

A preguntas de Molusco sobre cómo enfrentará, en su momento, las preguntas de su hijo, quien en febrero cumplirá 6 años, respondió:

“Cuando llegue ese momento mamá se tendrá que sentar con él y explicarle las cosas que pasan. Nosotros a veces no tenemos control de las cosas que pasan, que puedan suceder, y fue un error y pues tengo que cargar con eso. Soy una persona que cuando pasan las cosas las afronto con la frente el alto y, pues, a mamá le tocará explicar”.

Con información de Primera Hora