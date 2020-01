Como pocas veces, Maki Soler exhibe su retaguardia en bikini

View this post on Instagram

Últimos días en Mi amada Miami . Mi refugio !!! 🌅🌃🎑Tanto que agradecerte!!!! Mi conexión total con este universo mi soledad mi alegria mi tristeza … mi esperanza tanto aprendizaje que no alcanzarían las palabras !! Siempre me quedo con lo bonito . Mis ultimos selfies … por que estoy segura que muy pronto estaré rodeadea de tantos amigos que adoro !!! Ahí te voy Mexico , con el corazón abierto y repleta de ilusiones como si fuera la primera vez . 🇲🇽. Gracias por siempre hacer que regrese a ti !!! Por que lo que es para uno ni aunque te quites Jajajaja ahí te voy mi Mexico 🇲🇽…… con el ❤️en la mano . Te amo