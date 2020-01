La polémica repuesta de la madrastra del príncipe Harry al ser cuestionada por el ‘Megxit’

View this post on Instagram

¡El duque y la duquesa de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, han hecho su primera aparición oficial desde su boda hace solo unos días!💚💛 La pareja fue vista en la Celebración del Patrocinio del 70º Cumpleaños del Príncipe de Gales ❤️celebrada en el Palacio de Buckingham 🎩el martes (22 de mayo) en Londres, Inglaterra. También asistieron el Príncipe Carlos (el invitado de honor) y Camilla, Duquesa de Cornualles.💖 Vestuario 🔝: Meghan lleva un vestido de "Siren" de Tamara Mellon. #meghanmarkle #princeharry #princecharles #duquesadecornualles #espectaculos #notiespartano