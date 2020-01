Norkys Batista, la villana de Mi Gorda Bella, más desnuda y en la playa

View this post on Instagram

Bueno pues les cuento que el toldo, las sillas, la cava y las toallas es pura consentidera de @villacaracol aah y el bolso q se ve de fondo es de @divinacastidad digooo, por aquello de que si le meten zoom ya saben 🤣 Por cierto @karenpaba preferí no complicarme🤣 lo que siiiii manita es que con este pelero un poquito de labial con protector solar y listo🤪 Feliz día y a pelar los dientes ok😬 y si se quieren venir llamen a @viajeshumboldt y ellos los lanza aquiiii🌊🇻🇪❤️👌🏼 #NorkysBatista