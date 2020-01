Tendencias en Social Media este 2020

Descubre la mejor forma de llegarle a tu mercado con las nuevas tendencias

Aunque solo haya pasado un año, muchas cosas han cambiado desde enero de 2019: hemos visto usuarios más maduros en las redes sociales, nuevas generaciones que se suman a aportar con sus comentarios y mayores exigencias en cuanto a los formatos de contenido, y esto lo pueden asegurar los ejemplos de Inbound Marketing.

Lo cierto es que los contenidos relevantes siguen siendo lo más importante en el mundo del Social Media, por lo que una agencia de Marketing de Contenidos podrá aconsejarte enfocarte siempre en esto.

Durante el Buyer Journey es importante brindarle la información propicia a tus leads mediante las redes sociales, y esto tampoco ha cambiado. De igual forma, ten en cuenta que estas plataformas continúan creciendo con el pasar del tiempo.

De acuerdo al 5° Estudio del Content Marketing 2019 de Genwords, Facebook sigue siendo la red social líder entre las empresas, seguido por Instagram, y se prevé que para este año seguirá siendo así.

Sin embargo, también es cierto que las audiencias en redes sociales siguen rechazando aquellos mensajes puramente comerciales y que prefieren marcas socialmente activas que ofrezcan algo más allá que un producto.

Es por ello que el 2020 promete nuevas sofisticaciones en cuanto a las funciones de las plataformas para así mostrar más y mejores mensajes que reflejen la personalidad de la marca y que, de esta manera, se pueda generar mayor engagement.

No debes olvidar que aunque el tiempo haya pasado, aún en 2020 es importante la humanización de los mensajes: nadie quiere hablar con un robot en Twitter, por ejemplo.

Es por ello que las grandes flechas lanzadas en el 2020 por estas plataformas sociales apuntarán a tratos y mensajes más personalizados que permitan crear una relación directa con los seguidores o usuarios de redes sociales.

¿Preparado? Toma nota de estas tendencias y estarás listo para un nuevo año lleno de grandes noticias.

Se abre paso a lo nuevo: TikTok

TikTok alcanzó 1,5 mil millones de descargas en 2019.

Ese crecimiento fue impulsado por la popularidad que la red ha adquirido gracias a la “Generación Z”, las buenas campañas de marketing y la inversión de la compañía en la expansión geográfica.

TikTok ya es el anunciante número 1 en Snapchat y el número 2 en YouTube.

También ha aprovechado las asociaciones de celebridades y personas influyentes para generar rumores y generar contenido viral.

Es de esperar que TikTok crezca aún más en 2020 a medida que los especialistas en marketing descubran cómo aprovechar al máximo esta floreciente plataforma, a la que puedes sacarle provecho con tu marca.

Comunidades en redes sociales

Estas comunidades suelen ser grupos privados creados por marcas para personas de ideas afines. Los entusiastas de la marca pueden unirse y compartir intereses en este tipo de grupos.

Facebook Groups es una excelente plataforma para a esas comunidades donde las marcas reúnen a clientes existentes y potenciales con la finalidad de compartir experiencias, buscar soluciones a sus problemas. En consecuencia, las marcas pueden interactuar con ellos de manera significativa.

No solo puedes usar grupos para ayudar a los clientes a comunicarse con tu marca; también puedes, mediante estos grupos, comprender mejor a tus fans más apasionados.

Estos foros abiertos para la conversación te permitirán tener más información sobre tu audiencia.

Armado con esta información puedes concentrarte en tus Buyer Personas y crear mejores productos, mensajes de marketing más efectivos y campañas altamente personalizadas.

El poder de los influencers

Se han escuchado rumores de que el marketing de Influencers está en declive, pero lo cierto es todo lo contrario. Este tipo de marketing está ganando más fuerza que nunca.

Esto se debe a que los consumidores buscan cada vez más comentarios y voces de confianza para tomar sus decisiones de compra. Esto representa una gran oportunidad para que personas influyentes y marcas se unan con la finalidad de crear conexiones auténticas con el público.

Las grandes marcas de consumo en belleza, moda, comercio electrónico y autos se apoyaron en el marketing de influencers en 2019, y entonces descubrieron que sus esfuerzos impulsaron los negocios.

Así que es de esperar que aumenten su inversión en 2020.

Impera el contenido creado por el usuario

La utilización de contenido generado por el usuario es una de las formas más naturales para obtener lealtad y generar conciencia.

Los especialistas en marketing han estado usando esto durante bastante tiempo, solo que la tasa de adopción ha alcanzado una velocidad vertiginosa.

La autenticidad es la columna vertebral del contenido generado por el usuario, y el 90% de los clientes dicen que la autenticidad es esencial al elegir qué marca seguir en las redes sociales.

Además, los clientes consideran que el contenido generado por los usuarios es más impactante que el marketing de influencers. ¡Para ser precisos, es 9.8 veces más impactante!

El uso de chatbots humanizados

Los chatbots inicialmente brindaban respuestas que ya estaban encapsuladas y mensajes escritos previamente a las preguntas generales que la mayoría de las empresas pensaron que se les harían.

Las palabras clave se utilizaron para desencadenar las respuestas bot.

Los chatbots se están mejorando con nuevos algoritmos y ya no se requiere contenido preescrito.

Los chatbots también pueden hablar con varias personas a la vez. Y esto es algo que un representante de servicio al cliente no puede hacer fácilmente.

Se espera que la inteligencia y la popularidad de los chatbots crezcan en 2020 de una manera más humana.

Contar buenas historias

El enfoque ha cambiado de la cantidad de contenido a la calidad del contenido. Instagram está liderando el camino al eliminar los “me gusta” de su plataforma, reduciendo así el “efecto de presión de grupo” en el proceso.

La idea es que este movimiento eventualmente conducirá a la creación de contenido más atractivo que no se vea reforzado por elogios artificiales.

Las publicaciones ya no serán una estafa de “me gusta por me gusta”, sino una historia bien elaborada donde los usuarios comenzarán a notar la imagen y el caption antes de ofrecer un me gusta.

Debido a estos cambios, solo sobrevivirán aquellas cuentas que usan la narración de historias o el storytelling y la autenticidad como los principios básicos del marketing.

Los clientes de ahora son rápidos para detectar contenido no auténtico y malicioso, y saben correr la voz sobre las malas experiencias en las plataformas.

En conclusión, no temas a adoptar nuevas prácticas en las redes sociales de tu marca en este 2020, mientras se adapten a las exigencias de humanización y personalización de tus audiencias.

A fin de cuentas, te debes a tus seguidores y debes atender a sus necesidades y deseos. ¡Mucho éxito este nuevo año!