Yanet García presume retaguardia mientras entrena con apretados leggins color violeta

Yanet García, no para de llamar la atención mientras se ejercita con apretados leggins

La sensual “Chica del Clima” causó sensación al postear una imagen en su cuenta de Instagram, en la que mostró su torneada figura vistiendo un ajustado atuendo deportivo en color violeta mientras sostiene un par de mancuernas.

Como en la mayoría de sus publicaciones, Yanet acompañó la imagen con una descripción en la que motivó a sus admiradores para no perder de vista su objetivo y ponerse en forma: “Mantén en mente tu visión y confía en el proceso. ¿Cómo te quieres ver el próximo? Just keep going!!!!! Convierte en tu mejor versión. Tú puedes “.

El sexy outfit permitió que sus casi 13 millones de seguidores pudieran admirar a la perfección su torneado trasero, al mismo tiempo que ella sonríe ligeramente a la cámara.

Dos horas después de haber sido publicada, la postal lleva más de 60 mil corazones rojos y algunos comentarios en los que sus fans confirman su singular belleza.

“Hermosa“, “Espectacular“, “Eres una Diosa“, “Que silueta tan perfecta“, “Muy hermosa“, “Divina“, son algunos halagos que recibió la modelo de 29 años.