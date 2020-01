Kimberly Dos Ramos y Rodrigo Guirao se dan apasionado beso en ‘Mira Quién Baila All Stars’: ¿Romance?

View this post on Instagram

Este beso incendió la pista de #MiraQuienBaila All Stars 🔥🙈🔥, ¿te lo esperabas? 💋⁠ ⁠ Y esto fue solo una probadita, esta noche no te pierdas a @kimberlydosramos y @rodrigoguirao en el gran estreno de #RubiUSA.