La amiga de Danna Paola le hace la competencia, y luce un sexy tatuaje en la espalda

View this post on Instagram

Lovely ❣ . . . . . . . . . . . #Elite #Elitenetflix #Netlix #Dannapaola #Mariapedraza #Esterexposito #miguelbernardeau #likeforlikes #miguelherran #aronpiper #alvarorico #jaimelorente #followforfollowback #minaelhammani #Omander #Elite2 #elitetemporada2 #eliteseason2 #elite3 #eliteseason3 #elitetemporada3 #itzanescamilla #Carlaelite #Jorgelopez #claudiasalas #georginaamoros #omaryuso