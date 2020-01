Trump aún considera imponer más aranceles a autos europeos

El presidente mantiene las amenazas comerciales a sus principales socios

Donald Trump no ha firmado la paz comercial con la Unión Europea. El presidente de EEUU estuvo el martes en el Foro Económico de Davos en Suiza y antes de reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo a The Wall Street Journal que impodrá aranceles a los carros hechos en esta zona en caso de que no firmen “un acuerdo justo”.

EEUU y la UE tienen abiertas negociaciones comerciales y ambos líderes dijeron a los periodistas que han hablado de estas relaciones pero sin mencionar sanciones. En este sentido, Trump ya ha llegado a un acuerdo con el presidente francés, Emmanuel Macron, para retrasar un impuesto sobre compañías tecnológicas hasta finales de 2020 a cambio de no imponer unos aranceles al 100% del vino de este país.

De todas maneras, los aranceles contra el vino europeo no están fuera de discusión porque EEUU impuso un 25% a la importación de los no espumosos de Francia, Italia y España como represalia por los subsidios de estos países Airbus, competidor de la americana Boeing. En Washington aún se está estudiando subir estos aranceles y a todos los vinos, algo que tiene sumamente preocupados a la industria vinícola, distribuidores y restaurantes americanos.

La amenaza a más impuestos a la importación, pagados por los consumidores en EEUU pero que deprimen la demanda del producto extranjero, son parte de la estrategia del presidente estadounidense. Para Trump es una táctica atractiva por más que esté costando dinero a los consumidores americanos y esté provocando problemas en el sector manufacturero.

No obstante, el presidente habló en muy positivos términos de una economía de la que dice ha experimentado un “tremendo giro”. La economía del país estaba en la senda de crecimiento cuando él llegó al Gobierno.