Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 25 de enero

Shen Yun Ballet

Regresa el reconocido ballet clásico chino Shen Yun al Área de la Bahía. Presentarán sus bailes étnicos y folclóricos basados en historias de China en tres ciudades en el área hasta el 2 de febrero, en San Francisco en The War Memorial Opera House, en San Jose en el Center For The Perfoming Arts y en Berkeley en el Zellerbach Hall. Horarios y boletos en www.ShenYun.com

Noche Iluminada

Llega a la ciudad de Alameda el gran mundo de LumiNightTM, un festival que alumbrará la noche. Habrá exposiciones de linternas iluminadas, una caminata a través de un safari de escenas de esculturas llenas de luz y magia. Una celebración de la naturaleza y culturas del mundo hasta el 2 de febrero, 5 pm, Alameda County Fairground, 2100 Valley Ave, Gate 12. www.luminightlanterns.com

Miércoles 29 de enero

Teo González

Uno de los comediantes mexicanos más reconocido, Teo González, llega a San José en su US Tour 2020. Una noche de pura risa y diversión para toda la familia, 8:30 pm, en el California Theatre, 345 S. 1st St. www.sanjosetheaters.org

Viernes 31 de enero

El Último Mambo

La Peña Cultural Center en la ciudad de Berkeley invita a la proyección del documental de Rita Hargrave, ‘The Last Mambo’, que explora el pasado, presente y futuro de la salsa/jazz latino en San Francisco. A las 8 pm. Después de la presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas con la directora, música y baile en vivo. www.lapena.org

Sábado 1 de febrero

Baile afrocubano

El Community Music Center en la ciudad de San Francisco invita a bailar y escuchar charanga cubana, gratuitamente. Disfrute del Conjunto de Charanga Cubana de CMC, que tocará desde danzón hasta timba. Se ofrecerá una clase de baile empezando a las 6:30 pm y las 7pm empieza la música en vivo, en el 544 Capp St. www.sfcmc.org

Miércoles 2 de febrero

Festival jarocho

El teatro Brava presenta su octavo Festival Anual de Son Jarocho en San Francisco. Este año llegan desde México Rubí Oseguera y la Techa Producciones con su nuevo espectáculo ‘Quebranto’. El festival lo abrirá la artista del Área de la Bahía, Mónica María. Disfruta del folklor musical de Veracruz, México, en este gran evento para la comunidad. Habrá conciertos, talleres y más. Del 5 al 9 de febrero, en el 2781 24th St. Boletos y más detalles en www.brava.org.

Viernes 7 de febrero

Banda El Recodo

Alista las botas y sombrero porque al norte del Área de la Bahía habrá un concierto que te pondrá a bailar banda toda la noche. Se presentan la popular Banda El Recodo junto con Los Parras, Grupo M.O. De México y DJ Rebelde. 8 pm en The Ballroom At Graton Resort & Casino localizado en 630 Park Court, Rohnert Park. www.gratonresortcasino.com/Live-Entertainment

Rockotitlan

Llega al norte de California la gira musical ‘Rockotitlan’, llena de rock mexicano con dos bandas llenas de energía y volumen: Victimas Del Dr. Cerebro y La Castañeda. Se presentarán en tres ciudades: viernes 7 de febrero en San Francisco en el club Roccapulco, 9 pm (3140 Mission St.); sábado 8 de febrero en el Fox Theater en Salinas, 8pm (241 Main St.); y domingo en La Huacana en Tracy, 9pm (1005 E. Pescadero Ave.) www.facebook.com/xnemedia