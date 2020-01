Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

El Año Nuevo Chino tendrá varias celebraciones en la ciudad, únete a la fiesta

Jueves 23

Año lunar en Universal Studios

El parque temático Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles) celebra el Año Nuevo Lunar, que en esta ocasión hace honor a la rata, el primer animal del zodiaco chino. La fiesta tendrá lugar en Universal Plaza, ubicada en el corazón del parque. El evento contará con la presencia de Po y Tigress, personajes de la atracción Kung Fu Panda Adventure; también estará disponible Mr. Ping en el Mr. Ping’s Noodle Shop, donde este peculiar personaje estará listo para conversar y tomarse fotos con los visitantes.

Otra de las actividades de esta festividad son lecciones de dibujo en la que un animador profesional muestra el paso a paso para crear a Po. En días selectos hay bailes tradicionales y presentaciones de la cultura china. Por su parte, Hello Kitty estará lista para recibir a los visitantes en un atuendo que celebra el año nuevo chino y Megratron hará gala del idioma mandarín que domina. Termina el 9 de febrero. Consultar horarios del parque en la página oficial. El evento está incluido en el precio de entrada. Boletos a partir de $99. Informes (800) 864-8377 y universalstudioshollywood.com.

Nueva atracción en Disneyland

La espera terminó para los fans de Star Wars, pues Disneyland (1313 Disneyland Dr., Anaheim) inauguró la nueva atracción Rise of the Resistance dentro de su popular espacio Star Wars: Galaxy’s Edge, que abrió sus puertas en mayo pasado. En la que ha sido la mayor expansión que se ha realizado en un solo parque temático en la historia de Disney, esta nueva sección lleva a los visitantes a unirse a la intensa batalla entre la Resistencia y el Primer Orden, en donde toman el control de la famosa nave, Millennium Falcon: Smugglers Run. En ella, los usuarios podrán participar en alguna de tres funciones: pilotos, ingenieros y artilleros, que tendrán respuesta en tiempo real dependiendo de las acciones que tomen. Consultar horarios del parque en el sitio oficial. El uso de la atracción está incluida en el el boleto de entrada al parque. Boletos a partir de $104. Informes (714) 781-4636 y disneyland.disney.go.com.

‘Frozen 2’ canta contigo

Durante tiempo limitado, el teatro El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) presentará Frozen 2 Sing-a-Long, un evento especial en el que los asistentes pueden cantar las canciones de esta cinta cuyas letras se verán en la pantalla mientras se proyecta. Antes de cada función Anna y Elsa saldrán al escenario para saludar al público. Hasta el 2 de febrero. Funciones todos los días 10 am, 1, 4 y 7 pm. Boletos $13 a $26. Informes (800) 347-6396 y elcapitantheatre.com.

Viernes 24

Debut de teatro

“17 Border Crossings” es una obra teatral creada y protagonizada por Thaddeus Phillips, y está basada en las vivencias reales de este actor. La pieza, que llega el fin de semana a The Broad Stage (1310 11th St., Santa Monica), es una comedia que ha viajado por cuatro continentes, incluyendo las ciudades de Moscú y Hong Kong. En el circuito de off-Broadway se estrenó en abril de 2019 y se mantuvo en cartelera por seis semanas. Viernes y sábado 7:30 pm. Boletos $39 a $59. Informes 310.434.3200 y thebroadstage.org.

Sábado 25

Museos gratis

La quinceava edición anual de Museum Free-for-All incluye la participación de más de 40 museos de todo el sur de California. Estos sitios, que presentan arte, herencia cultural, historia natural y ciencia, estarán abiertos a todo el público sin costo de entrada. Este evento también tiene como fin recordarle a los visitantes que hay días con ingreso libre durante todo el año en museos de todo el sur de California. Algunas de las instituciones que participan son Cayton Children’s Museum, Descanso Gardens, Forest Lawn Museum, Kidspace Children’s Museum, Fowler Museum, La Brea Tar Pits y Los Angeles County Fire Museum. Más informes sobre ubicaciones y horarios en socalmuseums.org/free.

Show autos monstruosos

El espectáculo de automovilismo Monster Jam regresa al sur de California para presentar en el Angel Stadium (2000 E. Gene Autry Way, Anaheim) una competencia en la que camionetas de 12 mil libras, que son conducidas por atletas de primer nivel, realizan todo tipo de malabares tanto en cuatro como en dos llantas y en estilo libre. Entre los que participan están Grave Digger, El Toro Loco, Dragon, Great Clips Mohawk Warrior, Monster Energy y Monster Mutt. Antes de cada presentación, el público puede asistir, con un costo extra, a la Pit Party, en la que los asistentes pueden ver de cerca las enormes camionetas y conocer de cerca a sus operadores, que estarán dispuestos para dar autógrafos y tomarse fotos con sus fans. Esta fiesta se realiza cuatro horas antes de que inicie el espectáculo. 6:30 pm; también hay presentaciones el 8, 22 y 23 de febrero. Boletos $26 a $75; Pit Party $35. Informes: monsterjam.com.

Celebración en Knott’s

La tira cómica de Charles M. Schulz, los Peanuts, cobrará vida a partir de este fin semana en la Knott’s Peanuts Celebration, que tendrá lugar en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park). Los visitantes podrán interactuar con los miembros de la famosa pandilla, que estarán saludando y tomándose fotos con los fans en todos los rincones del parque. Además de la nueva decoración, que incluye montajes de tiras cómicas de tamaño gigante, los visitantes podrán ver durante el día “Happiness is…”, el nuevo musical que se presentará en el escenario de Calico Mine. Ahí mismo, en las noches, se presenta el Woodstock’s Musical Festival, en el que los Peanuts se hacen acompañar de la banda de indie The Jelly of the Month Club para interpretar un concierto de rock para toda la familia.

En la Fiesta Villa se realiza la Discoteca de Silencio, en la que Spike, hermano de Snoopy, toca varios ritmos mientras los asistentes escuchan a través de auriculares. Y en el Camp Snoopy Theater se presenta “Space Beagle” con Charlie Brown y Lucy, mientras que el sabueso más famoso del mundo se convierte en el primer perro que llega a la luna. Todos los fines de semana hasta el 1 de marzo, además de días selectos. Boletos a partir de $47 (si se compran en línea). Informes (714) 220-5200 y knotts.com.

Música mexicana

Régulo Caro ofrecerá un concierto en The Observatory (3503 S Harbor Blvd, Santa Ana) en el que interpretará los temas más nuevos de su repertorio, entre ellos los de “Mi guitarra y yo, Vol. 4”, que estrenó en diciembre pasado. El cantante nacido en Estados Unidos, pero criado en Sonora, actuará con su banda de música norteña. 8 pm. Boletos $35 a $50. Informes (714) 957-0600 y observatoryoc.com.

Domingo 26

Panel en el Petersen

El museo Petersen (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) será el escenario de All-American Cruise-In, que incluye un programa especial para celebrar a Carroll Shelby y a la cinta “Ford v Ferrari”. Como cada fin de mes, este museo patrocina un paseo temático de autos, y en esta ocasión se presentará una variedad de autos estadounidenses clásicos y modernos, entre ellos Cobras y Shelby.

Luego del paseo, los visitantes pueden asistir al panel de discusión que estará moderado por Bruce Meyer, presidente fundador del Petersen, y en el que participan conocedores de los Shelby que hablarán sobre el filme y los eventos reales que llevaron a la victoria sin precedentes sobre LeMans. Estará también A.J. Baime, cuyo libro, “Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans”, inspiró el filme. El paseo inicia a las 8 am, y el panel a las 10 am en el tercer piso. La entrada al paseo es gratuita; para el panel es necesario pagar el boleto de entrada, $14. Informes (323) 964-6331 y petersen.org.