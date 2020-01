El reto de los 12 destinos que debes visitar este año

Es momento de conocer el mundo como siempre has querido. Sigue este reto y conoce el mundo en 12 increíbles viajes

Ya empezó el año 2020 y quizá uno de tus propósitos es viajar más. Pero, si te preguntas cómo lo cumplirás, puedes seguir este reto que implica recorrer 12 destinos alrededor del mundo. Así podrás planear perfectamente tus viajes; sin embargo, no tienes que visitarlos este 2020, puedes hacerlo en varios años o simplemente, espaciarlos entre meses, como te proponemos aquí:

ENERO: Zihuatanejo, en México

Que el primer mes del año sea en un lugar neutro, relativamente barato y súper tranquilo (además, ya casi se termina el mes). Visita las playas de Zihua y surfea en sus olas, come delicioso y disfruta del clima más rico del país.

FEBRERO: Orlando, en Estados Unidos

¿Qué te parecería visitar el castillo de Cenicienta con tu pareja? Suena muy romántico e ideal para el mes más cursi y romántico del año. Love is in the air…

MARZO: Buenos Aires, en Argentina

El mes de la primavera suele ser algo caluroso, pero en el hemisferio Sur ha llegado el otoño. Por ello que el clima es maravilloso y esta ciudad posee una gran oferta cultural, culinaria y recreativa tan única como sus habitantes.

ABRIL: Patagonia, en Argentina y Chile

Ya que andas en Argentina, no dudes en visitar la Cordillera de los Andes, que divide a este país de Chile. Conoce los parques nacionales que se encuentran en cada territorio y adéntrate en la aventura. Pasa el día del niño sacando toda la energía interna.

MAYO: París, en Francia

Ahora vuela al otro lado del mundo y conoce una de las ciudades más bellas del globo. ¿Por qué no vas con tu mamá y toman una deliciosa merienda frente a la Torre Eiffel? Podemos apostar que será un gran viaje, lleno de amor verdadero.

JUNIO: Isla de Vis, en Croacia

Es mitad de año, ¿qué mejor que visitar una playa poco concurrida y evaluada como una de las mejores a nivel mundial? Podrás gozar de aguas deliciosas, arena tibia y un sol maravilloso en tu rostro.

JULIO: La Provenza, en Francia e Italia

Si eres fan de la moda, de los colores y de la naturaleza debes visitar los campos de lavanda más famosos y bellos del mundo. Tanto es así que el diseñador de moda Jacquemus realizó uno de sus mejores desfiles en este lugar. Sé libre entre flores moradas.

AGOSTO: Berlín, en Alemania

Si vas en este mes a la capital alemana, ten por seguro que los hoteles son mucho más baratos que en otras épocas del año. En especial los de 4 estrellas, mismos que te brindarán comodidad sin ser tan carísimos como los de 5.

SEPTIEMBRE: Beijing, en China

Al no ser temporada vacacional, podrás disfrutar mejor de las atracciones del país asiático. Imagina pasear en la muralla sin tantas concurrencia. ¡Qué espectáculo!

OCTUBRE: Ciudad del Cabo, en Sudáfrica

En este mes se da la primavera en aquel lugar, por lo que vivirás unas vacaciones muy a gusto, sin morir de calor o frío. Además hay playas deliciosas y de arena blanca. En ellas hay muchos pingüinos… ASÍ COMO LO LEES.

NOVIEMBRE: Lisboa, en Portugal

Visita los castillos, los palacios y goza del sol invernal en un lugar en el que no te acordarás del frío, pero tampoco pasarás calor intenso. Además puedes degustar deliciosos vinos en Oporto. Piénsalo.

DICIEMBRE: Vancouver, en Canadá

Pasa el mes navideño rodeado de nieve y árboles fríos, camina en las calles y disfruta de un cálido café mientras observas los copos caer.

Todos estos lugares son, en definitiva, hermosos e ideales para conocerlos. No tienes que permanecer muchos días, basta con un fin de semana en los diferentes sitios para disfrutar de las maravillas de cada país.