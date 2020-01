Espeluznante: Hallan cadáver con bacterias viajando en Metro de Nueva York

Pasajeros alertaron a la policía en la estación 59th Street-Columbus Circle de Manhattan

Un hombre, aparentemente sin hogar, fue encontrado muerto y cubierto de chinches en un vagón de la línea D del Metro la noche del martes, según fuentes policiales.

Unos pasajeros reportaron el espeluznante descubrimiento y alertaron a la policía cuando el tren llegó a la estación 59th Street-Columbus Circle de Manhattan alrededor de las 8:40 p.m.

El hombre fue declarado muerto en la escena. No estaba claro cuánto tiempo llevaba sin vida.

La policía está tratando de identificar al hombre, de unos 40 años de edad. No se cree que haya sido víctima de un crimen, mientras el médico forense determina la causa de la muerte.

Cuando un pasajero alertó al conductor, no estaba claro si el hombre aún estaba viva. “El conductor dijo que no podía determinarlo, y que no iba a tocarlo”, dijo una fuente.

Los informes de cadáveres en los trenes generalmente aumentan durante el invierno, cuando más neoyorquinos buscan refugio, dijo a New York Post el sindicato que representa a los trabajadores de tránsito.

Nelson Rivera, vicepresidente administrativo del Sindicato de Trabajadores del Transporte Local 100, dijo que la ciudad no ha abordado adecuadamente la crisis de las personas sin hogar, dejando a los trabajadores y a los pasajeros lidiar con descubrimientos ocasionalmente “traumatizantes”.

“Es una situación triste: cada invierno es frecuente porque hay personas que buscan refugio en los trenes”, dijo Rivera. “Pero la policía viene a tomar a estas personas y no hay recursos y ningún lugar para llevarlas”.

Esta caso sucedió informó el mismo día en que la ciudad dio a conocer datos sobre su programa de seis meses de duración destinado a llevar a refugios a los desamparados que habitan en el Metro. El proyecto sólo ha experimentado una tasa de adopción del 36.8%, según cifras oficiales.