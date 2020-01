La boquita de Gaby Espino se puso roja

La venezolana es una de las mujeres más bellas y sensuales de la televisión hispana en Telemundo

Gaby Espino sigue promocionando su línea de labiales. A través de Instagram se puede encontrar la página: “Gaby Espino Store”. A través de esta la actriz y empresaria promociona sus nuevas creaciones.

Ya que el mes de enero casi se acerca a su fin, el día de San Valentín se avecina y con éste las promociones, entre estas una de las creaciones de Gaby, su labial rojo.

“love that is LONG-LASTING… Check out our Valentine’s Day Kit Promo at GabyEspino.com”, dice un nuevo post en el que aparece la actriz estrella de Telemundo como modelo, con una boquita brillante y muy colorada.

Este famoso color ya ha sido protagonista en su página oficial de Instagram. En donde no sólo se lució con un vestido del mismo intenso rojo que sus labios ,sino que llevó un sombrero negro que le dio un halo de misterio y sensualidad.

Los glosses metálicos también son una constante en su colección, y a muchos les encantan las tonalidades nude.