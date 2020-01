La hija de Marisela, ahora muy sexy en la carretera con leggings de látex

View this post on Instagram

Mami, te voy a extrañar por el resto de mi vida .. fuiste todo para mi.. fuiste mi Madre y mi mejor amiga.. siempre me empujaste a ser todo .. por ti yo soy lo que soy y siempre seguiré siendo tu ejemplo.. me siento vacía sin ti … quisiera escuchar tu voz una vez más .. abrazarte y Nunca soltarte … se que ahora estás mejor y ya no ay dolor .. pero como me duele que no estés conmigo … a quien le voy a llamar cuando me vaya a Mexico.. a quien voy a llamar cuando me toque subir al escenario.. como voy a volver a cantar si eso es lo que TÚ me enseñaste … te voy a extrañar tanto .. estas en todo lo que veo.. te AMO MAMI… me dejaste