Laura Flores abandona telenovela para ser operada de emergencia en la columna vertebral

Tras perder la sensibilidad en una pierna, la actriz debe ausentarse unos días de la telenovela 'Soltero con hijas' para atender un problema de salud

Laura Flores, quien actualmente participa en la telenovela ‘Soltero con hijas’ de Televisa, anunció en redes sociales que debe abandonar la producción por unos días para someterse a una cirugía de emergencia.

Por medio de su perfil oficial de Instagram, la actriz mexicana dio a conocer a sus fanáticos que este sábado será su último día de grabaciones para, posteriormente, viajar a Estados Unidos, en donde le realizarán una cirugía para retirar una hernia que se encuentra alojada entre sus vértebras.

En el video que dura más de 12 minutos, la también cantante detalló que hace unos días comenzó con algunas molestias en su pierna izquierda, por lo que acudió a un médico para descartar un problema de salud mayor, sin embargo y después de varios estudios, el especialista le confirmó que tiene una hernia en las vértebras L3 y L4, razón por la cual debe ser intervenida de emergencia, pues corre algunos riesgos debido a que se encuentra en una zona delicada del cuerpo.

“Está bloqueando el paso de los nervios en la espina y la cirugía es de urgencia porque si yo dejo pasar más tiempo, si en tres días perdiste reflejos, y en tres días ya no puedes con las escaleras, no sé qué más te pueda pasar y el daño en los nervios, muchas veces es irreversible“.

La actriz que comparte créditos con Gabriel Soto narró el momento en que hizo algunas pruebas y su cuerpo no respondió, causando una gran preocupación por su salud: “Llego al consultorio, me revisan, me hacen varios ejercicios, y me dice (el médico): ‘Brinca con la pierna derecha’, brinqué, me dice: ‘Brinca con la izquierda’, pero al primer salto, suelo, no me respondió la pierna izquierda. El sábado tenía reflejos, el martes ya no tenía reflejos con la pierna izquierda”.

Con miedo porque aún se encuentran grabando los últimos capítulos de la telenovela que marcó su regreso a la televisión, la actriz narró cómo le tuvo que decir a Juan Osorio que tenía que abandonar la historia para operarse y cómo recibió apoyo absoluto por parte de la producción.

“Le hablé al señor Osorio preocupadísima porque estamos muy pegados al aire, muy nerviosa, porque es algo que yo no me esperaba, estaba muy afectada, mis hijos me preocupan. Yo no sabía cómo decirle a un productor tan importante de Televisa que me tengo que operar. El señor Osorio entendió perfectamente lo que me está pasando y me dijo: ‘Güera, tu pierna es primero’.”

La actriz confirmó que estará ausente solo una semana, pero espera regresar después de la cirugía para concluir con las grabaciones los últimos capítulos de la historia en la que da vida al personaje de Alondra.