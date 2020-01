Viajes ecofriendly que podrás hacer en unos cuantos meses alrededor del mundo

Viajar y ser ecofriendly sí que se puede

Viajar deja una huella ecológica indudablemente. Pero eso no significa que no puedas hacerlo o que tengas que limitarte de alguna manera. De hecho, existen lugares especialmente dedicados al ecoturismo, en los cuales hallarás experiencias únicas y que ayudarán al planeta a conservarse mucho más tiempo. Viaja, no te limites, pero hazlo con conciencia.

Aquí te dejamos una lista de viajes que puedes emprender con conciencia ecofriendly:

Costa Rica

Poco menos de la mitad del territorio del país está destinado a la preservación del medio ambiente. De hecho, en sus leyes siempre hallarás reglas que protegen la calidad de los espacios. Dos de sus parques nacionales, Manuel Antonio y el Bosque Nuboso Monteverde, son modelos de ecoturismo para otros destinos.

Ecuador

Si visitas la Isla Galápagos podrás interactuar con las especies animales que ahí habitan y encontrarás una diversidad de aventuras que, sin duda, podrás disfrutar en medio de la naturaleza. No obstante, debes llegar temprano o de lo contrario no podrás visitar el lugar porque la entrada está limitada a una cantidad de visitantes.

Noruega

La capital de este bello país es pionera en reducir el consumo energético de los edificios ya que han hecho un plan arquitectónico ecológico en el vecindario Vulkan. Éste funciona con la ayuda de las colmenas de abejas, placas solares y pozos geométricos, entre otras innovaciones, además de contar con otros beneficios.

España

En el país vasco se han comenzando iniciativas que han colocado a Vitoria-Gasteiz como una de las mejores ciudades para habitar en España, ya que tienen un plan llamado “Gestión de residuos”, a través del cual ayudan a que los desechos tóxicos sean depositados en un lugar ideal para su procesamiento. Este plan está pensado para implementarse en otros países de Europa.

Argentina

En especial en las provincias, hay muchos lugares para visitar destinados a la preservación del ambiente constituidos como parques nacionales. En la provincia de Corrientes, por ejemplo, están los Esteros del Iberá, humedal considerado de los más grandes del mundo. Tan es así que hay 4,000 especies acuáticas y terrestres, lo cual representa cerca del 30 % de la biodiversidad del país.

Como puedes ver, es muy sencillo conocer nuevos lugares que, además de darte diversión y nuevas experiencias, ayudarás al planeta a mantenerse vivo.

